Estas son las 5 especies de medusas más extrañas del planeta

La Cotylorhiza tuberculata es una criatura realmente extraña pero hermosa, muy similar a un huevo frito. Vive en los mares Mediterráneo, Adriático y Egeo.Puede alcanzar los 35 cm de diámetro, por lo que es considerada una medusa de tamaño pequeño, aunque debido a su extraña forma, es una de las más inusuales del mundo.Además, la picadura de este animal tiene muy poco o ningún efecto en los humanos, así que tampoco es peligrosa.La Nemopilema nomurai es una medusa de la familia rhizostomae de gran tamaño, a menudo confundida con la medusa melena de león, siendo el cnidario más grande del mundo.Si bien es cierto que es comestible en ciertas partes del planeta, no se considera de alta calidad. Se encuentran normalmente en el Mar Amarillo y las poblaciones se mantienen allí durante todo el año.Durante los meses de junio y julio, los cambios en la salinidad del agua conducen a la expatriación de las medusas en etapa larvaria a través del estrecho de Tsushima. Puede crecer del tamaño de un grano de arroz a los 2 metros en seis meses.Como podrás deducir del nombre, estas especies de medusas son llamadas en honor a estas desagradables plantas. Poseen unos tentáculos largos y delgados, y se dividen en varias zonas.La Chrysaora fuscescens se encuentra en el este del Océano Pacífico, desde Canadá hasta México, mientras que la Chrysaora quinquecirrha se halla en las partes tropicales y subtropicales del Atlántico e Indo-pacífico.Ambas especies tienen 24 tentáculos que pueden alcanzar hasta los 2 metros de largo, y sus picaduras son lo suficientemente venenosas como para causar un dolor extremo, aunque rara vez suponen un peligro para la vida.Una de las criaturas marinas más notables y bellas que se pueden encontrar bajo el océano es la medusa de melena de león, Cyanea capillata.Únicamente la campana (parte superior) puede llegar a alcanzar los dos metros y metro de diámetro, pero los tentáculos superan los 30 metros de largo.Son sencillamente enormes, surrealistas, y a menudo viajan en grandes grupos. Sin embargo, también son muy peligrosas, pues una picadura de esta especie puede ser debilitante y realmente doloroso, llegando a ser mortal. Puede que no sea la más venenosa del mundo, pero sin duda es una de las más sorprendentes.Esta es muy, muy peligrosa, aunque técnicamente, no es una medusa real, sino una colonia de organismos.La idoneidad de su nombre es una coincidencia, ya que se inspiró en la cresta reconocible de la parte superior del organismo, que en realidad es su vejiga.Ésta tiene el propósito adicional de actuar como un flotador y, a menudo, sobresale del agua como una vela.En general, estas colonias son de color púrpura y rosa, aunque con un tinte azulado. Son bastante elegantes y notables de contemplar, pero también es una de las medusas más mortíferas del mundo. La picadura deja un verdugón como una marca de látigo, llegando a ser muy dolorosa durante varios días.El veneno puede causar fiebre y espasmos, e incluso podría parar el corazón o los pulmones, llegando a provocar la muerte.