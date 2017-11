Consejos para tener un sueño reparador

(Tomada de la Red)

Los científicos, como muchos expertos en la materia, resaltan lo esencial de un buen, largo y profundo sueño para mantener buena salud.El neurocientífico británico Matthew Walker, que dirige un laboratorio del sueño en la Universidad de California, en Berkeley, señala que el mundo desarrollado asocia el dormir largas horas (entre 8 y 9) con debilidad y vergüenza.Es todo lo contrario, asegura. La falta de sueño es responsable de enfermedades, accidentes, problemas mentales y fatiga que afectan nuestras familias, comunidades y empresas.El profesor Matthew compartió con la BBC unas claves para poder alcanzar un buen y profundo sueño, asegurando que él mismo practica lo que predica al priorizar su propio sueño.1. Horario regularDespiértate a la misma hora y vete a dormir a la misma hora. No duermas hasta tarde los fines de semana. Ese es uno de los problemas, causa estragos en tus ritmos biológicos.Es verdad que uno debe tratar de recuperar el sueño perdido pero hay que hacerlo de una manera consistente.2. Baja temperaturaEs aconsejable tratar de mantener una temperatura fresca en el dormitorio, entre 18 y 18,5 grados C. Eso es más frío de lo que la gente piensa. La razón es que tu cuerpo y cerebro deben reducir la temperatura media aproximadamente un grado centígrado.No se recomienda poner la calefacción. Cambia el termostato y si vives en un ambiente cálido, abre las ventanas para por lo menos mantener una habitación fresca, indica Informe 21 3. Dormir en la oscuridadPara contrarrestar el "profundo deterioro al sueño" que causa la luz, se deben colgar cortinas gruesa o bloqueadoras de la iluminación callejera.Dentro de la misma habitación no debe haber dispositivos electrónicos con lucecitas en modo de espera. Tampoco relojes eléctricos o electrónicos con los tableros encendidos.En preparación para el sueño, antes de irte a la cama empieza a atenuar la luz. "No es necesario tener todas las luces de la casa iluminando al máximo", expresa el neurocientífico.4. No quedarse en cama despiertoEste es uno de los errores que mucha gente que tiene problemas con el sueño comete, asegura el profesor Walker, especialmente los que sufren de insomnio. Permanecen en cama durante mucho tiempo sin poder dormir. "Si has estado despierto, sin poder dormir, por 15 o 20 minutos, levántate", afirma. "Vete a otra habitación, mantén las luces atenuadas, lee un libro".Lo importante es no encender la computadora ni empezar a revisar el correo electrónico o los mensajes. Tampoco comer, porque eso genera el mal hábito de tomar alimentación durante la noche. Sólo cuando te sientas cansado y soñoliento otra vez, regresa a la cama.5. Limitar el alcohol y la cafeínaTrata de abstenerte de beber alcohol en la noche y deja de ingerir cafeína después del mediodía. Lo primero implica reducir las reuniones en un bar o una cena con un buen vino. En cuanto a lo segundo, muchas personas acostumbran a tomar el té en la tarde o conversa alrededor de un café.Algunas personas aseguran que pueden dormir muy bien aún si se toman un café después de cenar. Pero el profesor Walker advierte que, aunque seas una de esas personas, "sabemos que la cafeína permanece en el sistema durante varias horas, entre cinco y seis"."Aunque puedas conciliar el sueño, ese sueño no será tan profundo cuando hay cafeína circulando por el cerebro".