5 efectos inesperados de los eclipses solares

(Tomada de la Red)

No teman lectores, el eclipse solar no es un presagio de mala fortuna, o el inicio de una etapa de oscuridad. Simplemente es el momento en que la Luna pasará frente al sol.Cuando mucho las temperaturas bajaran un poco y será más oscuro durante unos minutos. Pero, aunque no tenga nada que ver con el embarazo o la suerte, sí hay unas consecuencias inesperadas de los eclipses solares que quizás desconocías, indica Muy Interesante Los animales se portan raroLos animales dependen del ciclo día/noche para funcionar correctamente y la oscuridad súbita puede engañar a los animales a cambiar su comportamiento a modo nocturno. Las criaturas nocturnas, como los grillos pueden comenzar a grillas, los mosquitos salen a alimentarse y los depredadores como los búhos se despiertan y dejan el nido.Otros animales sólo se comportan extraño. Las abejas aumentan su actividad. ¿Y en el caso de los hipopótamos? Se asustan y se esconden hasta que termina.Verás la atmósfera del SolEl rasgo dominante durante un eclipse solar total es la aparición de la atmósfera solar. La capa más cercana a la superficie terrestre es un anillo rojo llamado la cromósfera, esta por encima de la corona.La atmosfera solar se ve como un enredo de serpentinas y chorros y nudos y lazos controlados por el campo magnético solar, que está muy enredado. Crea estos lazos que se van al espacio en forma de vientos solares.La estructura visible en la corona solar es casi imposible de captar en una sola fotografía. Por ejemplo, la siguiente imagen está compuesta de varias fotos para crear un compuesto que representa más precisamente lo que el ojo humano puede ver durante la penumbra absoluta.La energía solar se debilitaEn la Unión Europea, por ejemplo, que genera aproximadamente 95GW de energía solar – porcentaje significativo de su producción de energía. Durante el eclipse de marzo del 2015, el periodo de oscuridad hizo que la producción se redujera en más de un tercio. La energía eólica también puede disminuir, ya que los eclipses hacen que el viento disminuya por 1 m/s.La gravedad cambiaA pesar de todos los mitos extraños que rodean a los eclipses, la idea de que la gravedad cambia puede tener algo de verdad. Existe un fenómeno – que sólo se ve en los péndulos – bien documentado y sin explicación actual en el que la gravedad no funciona bien durante los eclipses totales. Es conocido como el Efectos Allais, en honor a Maurice Allais, ganador del Premio Nobel de Economía, que observo éste efecto por primera vez en la década de 1950.Desde entonces, los científicos de eclipses han observado que los péndulos se mueven más rápido, cambian de amplitud y se caen como si hubieran sido golpeado por una onda de choque. Una teoría es que el efecto puede tener algo que ver con la influencia de la ondas gravitacionales.Sombras extrañasEn un día soleado normal, si te paras afuera proyectarás una sombra en el piso – esta tendrá una forma similar a la de la persona pero con orillas borrosas. Esto se debe a que la luz del sol no proviene de un punto de partida, sino del disco completo, por los distintos rayos de luz golpean al objeto desde lugares ligeramente distintos.Sin embargo, durante un eclipse, el disco solar se transforma lentamente en uno pequeño y plateado, la fuente de luz se reduce a un área más pequeña y las sombras que proyectan las personas y los objetos se vuelven más afiladas.Un eclipse solar total también produce un fenómeno inusual conocido como bandas de sombra, en la que líneas alternantes de luz y de sombra aparecen en el suelo. Son visibles durante aproximadamente 10 segundos después de la penumbra total y en realidad no existe una explicación al respecto. Aunque se cree está relacionado con la turbulencia atmosférica de la Tierra.