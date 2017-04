Hallan a niña viviendo con monos en bosque de India

LUCKNOW, India.(AP)

La policía india estudia denuncias de menores desaparecidos para tratar de identificar a una niña que fue hallada en un bosque conviviendo con monos.



La niña, de entre 10 y 12 años, no hablaba, estaba desnuda y demacrada cuando la hallaron en enero y la llevaron a un hospital en Bahraich, estado de Uttar Pradesh, en el norte del país.



Correteaba en cuatro patas como un animal y recogía comida del piso directamente con su boca, dijo el jefe médico del hospital, D.K. Singh.



Después del tratamiento empezó a caminar normalmente y comer con las manos.



"Todavía no puede hablar, pero entiende lo que se le dice e incluso sonríe", dijo Singh.



Algunos leñadores vieron a la niña con los monos y avisaron a la policía, dijo el policía Dinesh Tripathi a The Associated Press el jueves.



"Dijeron que la niña estaba desnuda y estaba muy a sus anchas con los monos. Cuando intentaron rescatarla, los monos los ahuyentaron", añadió.



La rescató un agente en el bosque Katarniya Ghat. "Cuando la llamó, los monos lo atacaron, pero pudo rescatarla. Se la llevó en la patrulla, perseguido por los monos", dijo Tripathi.



La policía trata de determinar cómo se perdió en el bosque y quiénes son sus padres.



Irá a un hogar para menores hasta que la identifiquen, dijo Singh.