Lo que pasa si no lavas tu lengua

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Lavas tus dientes mañana y noche. Usas enjuague bucal e hilo dental. ¿Pero te tomas uno que otro minuto al día para limpiar tu lengua también?.



Hay más de 700 bacterias diferentes en la boca, y aunque la mayoría no son peligrosas, hay otras que podrían causar más daño de lo que te imaginas, especialmente si no limpias tu lengua.



•Halitosis:



El mal aliento es el primer problema asociado con una mala limpieza bucal. Las bacterias crean su propio hogar en tu lengua, donde empiezan a multiplicarse.



El olor, causado por estas bacterias, se concentrará en la parte trasera de la lengua, es por eso que es súper importante limpiarla completamente.



•Malas papilas gustativas:



Cuando lo cepillas tu lengua, una capa de bacteria hecha por partículas de comida y células muertas, puede cubrir las papilas gustativas, afectando su sentido del gusto. Lo bueno de esto es que la solución es sencilla: elimina las bacterias.



•Lengua negra con pelo:



No es broma; esta condición aparece cuando la papillae de la lengua se mancha con restos de comida o partículas de bebidas como el café difíciles de quitar. Esto hace que la lengua se oscurezca y tenga una apariencia con mayor volumen. En general no es dañina, y puede quitarse fácilmente.



•Infección de hongos:



Sucede cuando los niveles de bacterias en la boca se salen de control y naturalmente empieza a crecer un hongo en la boca. ¿El resultado? Manchas blancas en la lengua. La buena noticia es que pueden desaparecer con el medicamento apropiado, así como con una mejor higiene bucal.



•Enfermedad periodontal:



La acumulación de bacterias en la lengua puede expandirse hacia los dientes, causando gingitivis o encías inflamadas. Si nos e trata, la inflamación puede avanzar a una enfermedad periodontal, donde las encías se separan de los dientes y el espacio se infecta. Esto puede la caída de los dientes, peor aún, un ataque al corazón o aborto natural.



Después de leer esto tendrás ganas de cepillarte la lengua, pero ¿sabes cómo hacerlo correctamente? Empieza por la parte trasera y hazlo de arriba a abajo, luego de derecha a izquierda.



No necesitas usar pasta de dientes, pero así será más cómodo y menos agresivo.