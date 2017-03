¿Por qué los pandas son blanco y negro?

(Tomada de la Red)

Los pandas, una de las especies más populares – tanto que los ambientalistas han conseguido librarlos de la extinción – son famosos por su gran tamaño, amor por el bambú y sus manchas negras que los hacen ver tan tiernos.



Y ahora, el grupo de investigadores descubrió que las cebras son blancas con negro para repeler a las moscas tse-tsé, colaboró para entender porque los pandas gigantes tienes estos colores.



El estudio, realizado en conjunto entre investigadores de la Universidad de California y la Universidad Estatal de California, determinó que el distintivo blanco y negro en los pandas tiene dos funciones: camuflaje y comunicación.



El progreso en la investigación se dio cuando los investigadores trataron cada parte del cuerpo del panda como un área independiente. Esto les permitió comparar distintas regiones de pelaje a lo largo del cuerpo del panda con las coloraciones claras y oscuras de otras 195 especie carnívoras y 39 subespecies de osos, a las que está emparentado. Después trataron de emparejar la oscuridad de estar regiones con distintas variables ecológicas y de comportamiento y determinar su función.



Por medio de éstas comparaciones, los científicos descubrieron que la mayoría del panda – su cara, cuello, panza y trasero – es blanca para ayudarle a esconderse en hábitats con nieve. En cambio, las patas y los brazos son blancos para ayudarle a camuflarse en la oscuridad.



Los científicos sugieren que esta doble coloración proviene de su restringida dieta de bambú y su habilidad para digerir una cantidad de plantas mayor. Esto quiere decir que nunca puede acumular suficiente grasa para invernar, como lo hacen otros osos (aunque durante mucho tiempo no se le considero un oso). Por lo que debe permanecer activo durante todo el año, viajando largas distancia y atravesando distintos hábitats que varían desde montañas nevadas hasta bosques tropicales.



No obstante, las marcas en su cabeza, no son utilizadas para esconderse de depredadores, sino para comunicarse. Las orejas negras pueden ayudar a transmitir una sensación de ferocidad, una advertencia a sus depredadores. Los parches negros de sus ojos, pueden ayudarles a reconocerse entre ellos o mostrar agresión hacia otros pandas que representan competencia.



El gran esfuerzo que tuvieron que hacer los científicos para llegar a una conclusión – analizando miles de imágenes y clasificando más de 10 áreas de una imagen de más de 20 colores – nos muestra como en ocasiones los investigadores deben trabajar cientos de horas para contestar preguntas que parecen tan simples como: ¿Por qué los pandas son blanco y negro?