Cómo bajarle a los carbohidratos sin sufrir en el intento

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los carbohidratos son uno de los aspectos más confusos de la nutrición.



Primero lees que entre menos carbohidratos mejor, y luego escuchas que los carbos no son el enemigo.





Además de esos mensajes confusos, seguro has escuchado que en realidad no comes carbohidratos, sino alimentos que contienen carbohidratos.



Entonces la gente deja de comerlos y luego se enferma de comer tanto brócoli y espinaca. Y aquí está la razón: la espinaca y el brócoli tienen carbos. No son malos, sólo hay que aprender a comerlos.



Para empezar hay que saber identificar los alimentos que tengan más y menos carbos. Y obviamente las verduras tienen menos, mientras que los azúcares tienen el doble.



1. Alimentos con azúcares agregados (pastel, galletas, pays, refresco, bebidas energéticas y deportivas, etc.)



2. Granos refinados (pan refinado, arroz, pasta, galletas, dontas, etc.)



3. Granos enteros (arroz café, pan de grano entero, avena, quinoa, pasta de grano entero, etc.)



4. Fruta (manzana, mora, piña, durazno, pera, plátano, etc.)



5. Verduras (jitomate, calabaza, zanahoria, etc.)



6. Vegetales verdes (espinaca, lechuga, col, brócoli, espárragos, etc.



Paso 1:



Por un día, escribe todo lo que comas. Lo mejor es que lo hagas en el transcurso del día, no al final para mejores resultados. Sé que no es fácil llevar un registro, pero trata de ser lo más detallada posible.



Paso 2:



Identifica los carbohidratos que estás comiendo y qué tan sanos son (o no) según la lista de arriba.



Paso 3:



Busca los carbohidratos 1 y 2 y busca la forma de reemplazarlos.



Paso 4:



Realiza esos reemplazos en las siguientes 2 semanas. No hagas más hasta que esto lo conviertas en un hábito.



Paso 5:



Si no comes nada de los grupos 1 y 2, asegúrate de comer más alimentos del grupo 6 y 5, no del 4 y 3.



Tampoco te preocupes de comer menos fruta. Aunque sea saludable, en exceso se convierte en algo dañino.