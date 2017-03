8 reglas masculinas que toda chica debe saber

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Dicen que las mujeres somos de Marte y los hombres de Júpiter, pero en realidad sólo tenemos formas de pensar diferente, así como un contexto social completamente distinto.



A pesar de que ahora en día luchamos por equidad de género, igualdad, justicia y respeto, la verdad es que primero hay que aceptar que tenemos géneros diferentes, crecimos de manera diferente y a pesar de que ambos seamos seres humanos, no pensamos igual.



Ellos dicen que “estamos locas”, y nosotras creemos que “todos son iguales,” ¿pero qué tan difícil sería tratarlos como seres humanos?



-Los hombres no leen la mente



De hecho nosotras tampoco lo hacemos, así que no podemos esperar a que SEPA exactamente qué hicieron mal o porqué estamos enojadas con ellos.



- Pide lo que quieres



Quiero ser lo más clara posible, porque esto no sólo te conviene, sino que también a su relación. Las pistas sutiles no funcionan. Las indirectas directas tampoco. Ser obvias tampoco. Lo que sí funciona es la comunicación, y de hecho la alienta para evitar malentendidos.



- Puedes decir “sí” y “no.”



Sí, sí estás enojada. No, no quieres comer comida china. No trates de ser alguien más y sé honesta. Comunícate. Te conviene.



- Basta de rencores:



Cualquier cosa que él haya dicho hace 6 meses es algo que ya debiste haber perdonado y olvidado. ¿Por qué recordarle que una vez te dijo “llenita” hace 5 años? Basta de resentimientos y rencores. Para estar en una relación hay que aceptar, perdonar y olvidar.



- Todo a su conveniencia:



Si algo que dijeron puede ser interpretado de 2 formas y una de ellas te hace sentir triste o enojada… claramente se referían a la otra. No seas negativa. Si tienes la duda, platícalo con él, pero lo más seguro es que no quiera hacerte daño.



- ¿Órdenes?



Puedes pedirle que haga algo o decirle cómo hacerlo. No ambos. Si bien es cierto que eres la perfeccionista y cuidadosa, eso no quiere decir que él lo será también. Lo mejor es que puedas enseñarle a hacerlo, no ordenarle y luego regañarlo.



- “Nada” Si te preguntan qué tienes y dices que “nada”, actuará como si nada pasara



Saben que estás mintiendo, pero simplemente no quieren el drama. Aquí es donde la comunicación cobra valor.



- Preguntas dudosas:



Si haces una pregunta de la cual no quieres escuchar la respuesta, espera una respuesta que no te gustará escuchar. Esto aplica con todos.