Ayudar a los demás te ayudará a terminar tus pendientes

(Tomada de la Red)

El problema con el tiempo es que usualmente hace exactamente lo opuesto a lo que esperas. Hay algunas excepciones – como los días de vacaciones que tienden a pasar más lento que los que pasas en tu rutina normal – pero normalmente, el reloj parece ir más rápido cuando quieres que vaya más lento.No importa las horas en un día, parecen pasar antes de que consigas terminar lo que empezaste.Pero en una columna reciente publicada en The Wall Street Journal , los investigadores del comportamiento Cassie Mogilner Holmes y Michael Norton (de UCLA y Harvard), descubrieron una forma sorprendente de alargar tu percepción del tiempo: dónalo a alguien más.En un estudio publicado en 2012, descubrieron que pasar un par de horas en algo altruista distorsionaba la percepción del tiempo para mejor, haciéndoles sentir que tenían más tiempo en el día.Los autores dividieron a los sujetos en varios grupos distintos: algunos pasarían el tiempo haciendo algo para ellos mismo, otros no harían nada especial y otro lo pasarían haciendo algo por alguien más.Las instrucciones fueron vagas a propósito, dejando las actividades específicas para que cada persona eligiera que hacer. Por ejemplo, algunos miembros del último grupo cocinar para miembro de su familia, otros escribieron cartas a su seres queridos y otros limpiaron su vecindario.Y éstas fueron las mismas personas, que cuando el período asignado terminaba, reportaron que el resto del día se sentía más para ellos. La razón, escribió Mogliner y Norton, tiene que ver con la "autoeficacia, o la sensación (inusual) de ser capaz de lograr todo lo que nos propusimos hacer":Resulta que, centrarse en el yo no mueve la aguja sobre la autoeficacia: Los masajes son agradables, sin duda, pero no logran aumentar nuestra sensación de poder hacer las cosas. Y mientras que cruzar un propósito o dos de nuestra lista de tareas se puede sentir como un logro, también puede servir simplemente como recordatorio de los 31 pendientes restantes en la lista.Por el contrario, ayudar a los demás hace que la gente sienta que ha producido un impacto específico y tangible: el porche del vecino está despejado, su abuela se anima y este sentimiento disminuye el estrés de no tener suficiente tiempo.Es un truco contraintuitivo, pero simple: si tu lista de pendientes se siente interminable, intenta agregar un elemento de altruismo a la parte superior de la misma.