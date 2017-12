Mujer que desapareció después de una cita por medio de Tinder fue encontrada muerta

(Tomada de la Red)

Una mujer que desapareció después de una cita acordada por la red social Tinder hace tres semanas fue encontrada muerta, anunció su familia el lunes por la noche.Sydney Loofe compartió una historia de Snapchat con la leyenda "lista para mi cita" antes de ser vista por última vez en Wilber, Nebraska, el pasado 15 de noviembre."Con corazones tristes compartimos las noticias más recientes con todos ustedes ... Que Dios le conceda el descanso eterno. Te queremos Sydney ", decía la página Finding Sydney Loofe, dirigida por su familia.El post también incluía un enlace a una nota del sitio web Notícias del Condado de Idalope, que decía: "En un final trágico, los padres de Sydney Loofe anunciaron el lunes por la noche que el cuerpo de su hija ha sido encontrado sin vida".Los detalles sobre cómo se encontró el cuerpo de Loofe no han sido revelados. Por su parte la amiga de Loofe, Terra Gehrig, dijo que la joven de 24 años había agendado una segunda cita con una mujer que conoció en Tinder antes de desaparecer.Bailey Boswell, que fue nombrada una sospechosa junto con su compañera de habitación Aubrey Trail, de 51 años, confirmó en las redes sociales que había tenido una cita con Loofe.Boswell y Trail están detenidos en la Cárcel del Condado de Saline por órdenes no relacionadas. No han sido acusados en relación con la desaparición de Loofe . Los dos publicaron un video extraño en la página de Facebook Finding Sydney Loofe la semana pasada, afirmando que trataron de comunicarse con la policía, pero nunca recibieron respuesta.Boswell, a quien se puede ver usando gafas de sol y una sudadera con capucha, dijo que no volvió a saber nada de Loofe después de dejarla en la casa de un amigo, el video fue eliminado dos horas después.Trail dijo en el video: "Hasta donde yo sé, no me buscan para nada. Soy sospechosay no estoy huyendo de nada ".A Loofe, que trabajaba como cajera en la tienda de mejoras para el hogar Menards en Lincoln, le encantaba ir de pesca y es recordada como una persona amable y cariñosa. Con información de NYDAILYNEWS.COM