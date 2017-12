¿Cómo asustar a Tim Burton?

(Agencias)

A Tim Burton, director de "El cadáver de la novia y El joven manos de tijera", le da miedo cuando alguien le muestra un tatuaje con su imagen.



"Me asusta ver mi cara en otra persona y como he dicho aquí (México) hay inspiración por todos lados, aquí hay una inspiración artística y me encanta", dijo esta noche brevemente.



El realizador cortó el listón simbólico de la exposición en el Franz Meyer que reúne 500 objetos de sus películas, a la que se estima asistieron mil invitados especiales, entre ellos el conductor Jordi Rosado.



"Soy fan, una vez vi una maqueta suya y era impresionante", recordó Rosado.



A su llegada al inmueble, Tim, el californiano de 59 años, saludó a fans que por decenas lo aguardaban desde casi tres horas antes y luego les mandó besos a la distancia.



Este miércoles ofrecerá por la tarde una plática magistral en el Auditorio Roberto Cantoral.



La entrada a la exposición cuesta 320 pesos y existe un paquete de 3 mil pesos que incluye dos libros. Burton partirá de México el viernes.