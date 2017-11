Un 15% de la población mundial se ve afectado por migrañas

(Tomada de la Red)

Según la Organización Mundial de la Salud, un 15% de la población mundial se ve afectado. Se calcula que el 50% de quienes padecen cefalea se tratan ellas mismas.La migraña, también llamada cefalea hemicraneal o jaqueca, es una enfermedad que se caracteriza principalmente por ataques de dolor de cabeza severo, intenso e incapacitante, que pueden acompañarse de náuseas, vómitos y fotofobia.Los síntomas y su duración varían considerablemente de un paciente a otro, indica Informe 21 El doctor Francisco Pérez, gerente médico de Laboratorios Calox International de Venezuela, indicó que esta condición caracterizada por dolores de cabeza recurrentes, constituyen uno de los trastornos primarios dolorosos más comunes del sistema nervioso.Las migrañas se clasifican en: primarias, entre las que se encuentran la migraña y la cefalea tensional; y secundarias, originadas por patologías subyacentes como traumatismos craneales, trastornos vasculares, alteraciones metabólicas, estructurales-craneales, infecciones o neuralgias.Del 9° al 6° lugarDe acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), este trastorno neurológico común se presenta en un 15 a 20% de la población mundial que padece de cefaleas primarias, y con una prevalencia en adultos de aproximadamente 2 mujeres por cada hombre.Su pico de prevalencia está entre los 25 y 55 años, la etapa más productiva de la vida. Entre el 20 y el 25% de los pacientes que presentan migraña nunca ha consultado su dolencia con el médico, y un 50% abandona el tratamiento tras las primeras consultas.En la actualidad, la OMS clasifica a la migraña como la 6° dolencia más incapacitante. El salto reciente de la 9º al 6º lugar de posición, demuestra una necesidad urgente de acción en el ámbito de la cefalea.El 40% de los pacientes presenta más de un ataque al mes, de más de 24 horas de duración, con dolor moderado en el 20%; y grave en el 80%. La migraña y la cefalea tensional representan entre el 90% al 95% de las cefaleas primarias.Consulta médica prioritariaSegún este organismo internacional, a pesar de que la migraña y la cefalea tensional representan el 90% - 95% de las cefaleas primarias, la población general no las considera graves, porque se presentan generalmente por episodios, no son mortales ni se contagian.Las tasas bajas de consulta en los países desarrollados pueden indicar que muchos pacientes desconocen la existencia de tratamiento eficaz, y se calcula que la mitad de las personas se tratan ellas mismas.“A escala mundial, las cefaleas han sido subestimadas, se desconocen y no reciben el tratamiento adecuado. Sólo una minoría de las personas que la presenta recibe un diagnóstico apropiado formulado por un profesional médico. Por tal motivo, el diagnóstico y tratamiento oportuno es fundamental para mejorar la calidad de vida del paciente”, precisó Pérez.En cuanto a los medicamentos indicados para tratar esta dolencia, el gerente médico de la farmacéutica, afirmó que existe en el mercado diversos analgésicos que producen un alivio rápido y efectivo del dolor de cabeza leve a moderado.Entre ellos se encuentran Dol® y Dol Plus®, los cuales contienen una triple composición -acetaminofén, cafeína y dihidroergotamina-, especialmente diseñados para aliviar los síntomas y sin producir efectos colaterales.