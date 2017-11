Una mujer desfila desnuda para "levantar la moral de sus compañeros"

(Tomada de la Red)

Una situación indignante ocurrió en una empresa de Varsovia, Polonia, donde el jefe le hizo una oferta fuera de lo común a una de sus empleadas: a cambio de un plus económico, debía desfilar totalmente desnuda frente a sus compañeros para "levantarles la moral", publicó el sitio web ACTUALIDAD.RT.COM La mujer aceptó y caminó sin ropa, solo con unas gafas de sol y botas, por el 'call center' en el que trabajaba, en medio de sus colegas, quienes celebraban y la observaban con atención.En un momento, mientras atraviesa el pasillo hecho por sus compañeros, la trabajadora levanta el dedo mayor de sus manos ante la cámara.Luego, volvió a vestirse y se dirigió a su escritorio para continuar con su labor.El video fue subido a YouTube y se hizo viral, por lo que los comentarios se multiplicaron. "Las personas se comportan como animales", "se venden, pierden su dignidad y respeto, triste y patético", "sin valores, el dinero gobierna este sucio mundo", escribieron algunos internautas.Otros, en cambio, optaron por defender a los protagonistas: "No entiendo el escándalo. El jefe desafió a la chica y ella no tiene nada de qué avergonzarse. Tiene una hermosa figura"."No comprendo la indignación.La mujer quería pasar desnuda y lo hizo. No me gusta, pero no seamos mojigatos. Tengo la impresión que algunos aquí nunca habían visto a una mujer desnuda", agregó otro usuario.Luego de que el video se difundiera como la pólvora por las redes sociales, la protagonista finalmente decidió renunciar a su empleo y se sometió a un tratamiento psicológico.