Muere hombre de 85 años tratando de escalar el Everest

KATMANDÚ, Nepal. (AP)

Un nepalí de 85 años falleció el sábado mientras intentaba escalar el Monte Everest y recuperar así el título de la persona más vieja en escalar el pico más alto del mundo, informaron las autoridades.



Min Bahadur Sherchan murió en el campamento base el sábado por la noche, pero no se supo de inmediato la causa de su deceso, precisó Dinesh Bhattarai, quien dirige el Departamento de Turismo de Nepal.



El oficial de montañismo Gyanendra Shrestha, que estaba en el campamento base, dijo que el montañista habría padecido un paro cardiaco, pero no pudo dar detalles debido a una mala conexión telefónica.



El hombre tenía 17 nietos y seis bisnietos. Escaló el Everest en mayo de 2008, cuando tenía 76 años. En ese momento se volvió el escalador más viejo en llegar a la cima.



Su récord fue roto en 2013 por el japonés Yuichiro Miura, de 80 años de edad.

Antes de partir hacia la montaña el mes pasado, Sherchan le había dicho a The Associated Press que una vez que completara el ascenso, aprovecharía su fama para viajar a zonas de conflicto y difundir un mensaje de paz.



Había entrenado durante meses antes del intento y dijo que no sufría de problemas respiratorios ni de presión arterial. Agregó que como nació en las montañas, no tenía problemas con la altitud alta y el bajo nivel de oxígeno en esos lugares.



El amor de Sherchan por el montañismo comenzó en 1960, cuando el gobierno nepalés lo asignó como oficial de enlace para el equipo suizo que subía al monte Dhaulagiri.



Más tarde se convirtió en agricultor de manzanas y construyó caminos y presas antes de establecerse dirigiendo hoteles en Katmandú.