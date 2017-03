Lo que tus dedos dicen sobre ti

(Tomada de la Red)

Una gran parte de nuestro lenguaje corporal se transmite a través de las manos, que revelan lo que no decimos con palabras. Los movimientos (pequeños) del Presidente Donald Trump son una característica reconocible. Ahora, un equipo de investigadores de la Higher School of Economics (Rusia) sugiere que la longitud de los dedos puede predecir datos tan curiosos como la riqueza de una persona.



Estudios anteriores han explorado la relación de la longitud entre nuestro dedo índice y el dedo anular puede revelarnos de todo: desde detalles sobre nuestra salud a propiedades de nuestra fisiología y personalidad. Así, por ejemplo, la longitud del dedo anular indica la cantidad de testosterona que había en el útero cuando fuimos concebidos; si el dedo anular es más largo que el índice se asocia a una personalidad irresistible, atractiva y agresiva; si el dedo índice es más largo que el anular, se asocia a una persona con capacidad de liderazgo a la vez que ingeniosa; si ambos dedos tienen la misma longitud, se asocia a personas con grandes dotes para la comunicación.







Echar un vistazo a las manos puede revelarnos datos privados de nuestro interlocutor

En el nuevo estudio, los expertos analizaron los datos de aproximadamente 700 hombres y 900 mujeres, de 25 a 60 años, que participaron en la Encuesta de Monitoreo Longitudinal de Rusia. Los investigadores midieron la proporción 2D (índice): 4D (anular) de cada participante usando un calibrador electrónico. Se les pidió a los participantes que colocaran sus manos sobre una superficie plana, con las palmas hacia arriba, y enderezaran sus dedos para medir la longitud de los dedos índice y anular de ambas manos, y registraron los resultados. También preguntaron a los participantes por sus ingresos y situación financiera.



Los resultados revelaron que cuanto mayor era el salario, menor era la proporción de los dedos. En las mujeres, hubo una correlación negativa entre el ingreso y el ratio 2D: 4D, incluso después de haber contado con el nivel de educación, el empleo y la edad. Esta asociación también se observó en los hombres, pero solo después de tener en cuenta su nivel educativo.





Los investigadores señalan que los resultados obtenidos en los hombres justifican futuras investigaciones sobre temas más amplios y multidisciplinarios, como la conexión entre el 2D: 4D y el éxito académico, y las asociaciones entre el nivel de educación y el ratio 2D: 4D.



Otros estudios



Investigaciones anteriores han observado que una menor proporción entre el índice y el dedo anular puede ser un predictor de varios rasgos que van desde la monogamia a la ansiedad y la depresión.

Un estudio publicado en la revista Asian Journal of Andrology determinó que los hombres con una proporción más baja entre su dedo índice y el dedo anular tenían más probabilidades de tener un pene bien dotado. Cuanto más corto era el dedo anular, más larga era la longitud del pene. Otro estudio publicado en la revista Behavioral Brain Research, observó que altos niveles de testosterona en el útero (dedo índice corto, dedo anular más largo) estaba relacionado con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades como el TDAH, el Síndrome de Tourette o el autismo (que son más comunes en los hombres). Por otro lado, enfermedades como la ansiedad y la depresión son más frecuentes en las mujeres.