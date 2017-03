Mujer embarazada recrea a "Abril, la jirafa" en divertido video

(GH)

Abril la jirafa ha estado tomando el Internet por casi tres semanas – ya que millones de personas esperan ansiosamente el nacimiento de su ternero, informa 12 News Ahora, una mujer embarazada ha decidido recrear a Abril en un video y es muy divertido.Erin Dietrich está embarazada de 39 semanas con su cuarto hijo. Ella vive en Myrtle Beach, Carolina del Sur.Dietrich dice que recreó el video porque no ha podido dormir por la noche debido a su estado y por Abril."Me he obsesionado con 'April, la jirafa” y me quedo viendo el en vivo toda la noche para ver si ella ya da a luz a su bebé", dijo.Dietrch publicó el video en Facebook el domingo por la noche y tuvo más de 200 mil reacciones este lunes por la mañana.