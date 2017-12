Piel seca en invierno: tips para prevenirla

(Tomada de la Red)

A veces, la piel seca es generada por la llegada del invierno. Los cambios en la temperatura y la humedad pueden tener ese indeseable efecto. Descubre qué puedes hacer para prevenir ese problema o, si ya lo sufres, para solucionarlo.¿Qué puedes hacer para evitar la aparición de la piel seca?– ¡Más humectación! Tu rutina de cuidados debería ir modificándose acorde al clima, se explica en el portal WebMD. Busca un humectante a base de aceite, en lugar de agua. El aceite ayuda a crear una capa protectora que retiene más humedad que el agua. Por eso, los ungüentos o cremas son más efectivos que las lociones, se indica desde la Academia Americana de Dermatología (AAD, por sus siglas).– Usa protector solar. Si crees que es solo para el verano, ¡te equivocas! El sol del invierno, combinado con el reflejo creado por la nieve, puede dañar tu piel, según WebMD. Aplica protector a tu rostro y manos unos 30 minutos antes de salir al exterior.– Cuida tus manos. Su piel es más fina y tienen menos glándulas sebáceas que muchas otras partes del cuerpo. Por eso, es más difícil mantenerlas humectadas cuando el clima es frío y seco, se indica en el sitio mencionado. Para que no se resequen, usa guantes al estar al aire libre. Si los que usan son de lana, ponte unos de algodón debajo para evitar irritaciones. Además, evita usarlos cuando estén húmedos (al igual que los calcetines).– Usa un humidificador. El aire caliente de la calefacción puede secar tu piel. Colocar varios humidificadores pequeños en tu hogar ayudaría a dar humedad al ambiente y a dispersarla de forma homogénea.Para aliviar la piel seca– Cuidado al bañarte. Al tomar una ducha o darte un baño, deberías cerrar la puerta, limitar el tiempo a cinco o 10 minutos, usar agua tibia (no caliente), elegir un limpiador suave y sin fragancia, secar tu piel con golpecitos suaves usando una toalla y aplicar humectante inmediatamente luego de secarte, se recomienda desde AAD. A continuación, más recomendaciones de esta institución.– No olvides los labios. Cuídalos con un protector labial que se sienta bien al aplicarlo. Si te pica o sientes un cosquilleo al colocarlo, elige otro más suave.– Usa productos suaves y sin fragancia. En lo posible, evita todos aquellos que contengan alcohol, fragancias, retinoides o AHA (ácidos alfa hidróxidos), indica Informe21 – Evita la ropa y detergentes irritantes. Cuando la piel está seca, puede verse afectada por factores que usualmente no tienen efectos negativos. Procura usar algodón o seda bajo las prendas de lana u otros materiales ásperos y comprar detergente hipo alergénico para lavar la ropa.Si tu piel no mejora, si tienes dudas y antes de realizar cambios en tu rutina, siempre consulta a un dermatólogo de confianza.Y tú, ¿qué tips puedes aportar para mejorar la piel seca?