Artista de 77 años que pinta cuadros con Excel

(Agencias)

Un japonés de 74 años descubrió una curiosa forma de cómo crear obras de arte épicas usando solo hojas de cálculo de Microsoft Excel.



Tatsuo Horiuchi, residente de la Prefectura de Nagano, Japón, primero tuvo la idea de probar Excel poco antes de su retiro hace 13 años, cuando decidió que necesitaba un nuevo desafío en su vida.



"Nunca utilicé Excel en el trabajo, pero vi a otras personas haciendo gráficos muy graciosos y pensé "probablemente podría dibujar con eso", indicó el diario "The Daily Mail".



A diferencia de programas como Photoshop que están asociados con la creación de imágenes y gráficos, Excel normalmente está vinculado con hojas de cálculo y presupuestos contables.



Pero una vez que el Sr. Horiuchi compró su computadora, se inspiró para crear. Asimismo, indicó que Excel es aún más flexible que Microsoft Word, ya que ofrece más funciones.



Debido al éxito que ha tenido por la hermosura de sus cuadros y la impresión que causa en los espectadores al saber que están realizados completamente en un programa contable y no de dibujo o pintura, el canal de YouTube Great Big Story viajó hasta Nagano, para ver a Horiuchi en realizar su magia en Excel.



Explicó que una de las razones por las que eligió Excel fue porque se trata de un software gratuito estándar en muchas computadoras, a diferencia del software de diseño gráfico que calificó de "demasiado caro".



Sus cuadros hoy se exponen en galerías de arte y para deleite de los espectadores, pueden adquirir uno. El señor Horiuchi reconoce que son difíciles de vender, pero no le importa.