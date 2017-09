Es saludable ser un adicto al trabajo si lo amas

(Tomada de la Red)

Las personas que aman su trabajo no sufren los resultados negativos de la salud de trabajar horas extra y responder a los correos electrónicos las veinticuatro horas del día.



El hallazgo controversial pone en tela de juicio la actual advertencia de que hay alto riesgo de depresión, y podrían sufrir problemas cardíacos de insomnio.





Los resultados mostraron que trabajar largas horas por sí solo no era un indicador de que alguien sufriría síntomas físicos relacionados con el estrés, como dolores de cabeza o malestar estomacal, o los factores de riesgo para enfermedades del corazón y diabetes, indica Daily Mail.



Sin embargo, , la adicción al trabajo se asoció perceptiblemente con quejas físicas relacionadas con el estrés.



Pero la evidencia de que estos conduciría a enfermedades del corazón o diabetes se encontró sólo para los empleados con compromiso de trabajo por debajo del promedio.



Los adictos al trabajo con un compromiso por encima del promedio no mostraron ningún signo de estar en riesgo de estos trastornos graves de salud.