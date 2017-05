Primer avión de pasajeros chino realiza vuelo inaugural

BEIJING, CHINA.(AP)

El primer avión de pasajeros de gran tamaño fabricado en China completó el viernes su vuelo inaugural, un hito hacia el objetivo chino a largo plazo de penetrar en el mercado del transporte aéreo dominado por las potencias occidentales.



El C919 despegó entre vítores y aplausos de cientos de invitados en el Aeropuerto Internacional Pudong de Shanghai y fue transmitido en directo por la televisión estatal.



El avión desapareció rápidamente en una jornada de viento y contaminación agravada por la proximidad de tormentas de arena desde el norte.



Tras el vuelo de 90 minutos, los pilotos de prueba bajaron sonrientes en sus uniformes naranja decorados con la bandera china.



La agencia noticiosa oficial Xinhua dijo que China ha pasado a ser “uno de los principales fabricantes de aviones jumbo del mundo”, el cuarto después de Estados Unidos, Europa y Rusia.



China presenta el C919 como competido del Airbus A320 y el Boeing 737. El vuelo inaugural estaba previsto para 2014 y la entrega a los compradores para 2016, pero sufrió demoras atribuidas a problemas de fabricación. Difícilmente podrá transportar pasajeros antes de 2019.



El analista de aviación Mohshin Aziz, de Maybank Kim Eng Securities, dijo que pasarán entre siete y nueve años antes de que se sepa si podría afectar el duopolio de Airbus y Boeing.



“Este es apenas el vuelo de ensayo”, dijo. “Con el tiempo necesitará algunos clientes fieles, que los tendrá porque hay aerolíneas de propiedad estatal que estarán obligadas a usarlo”.



Otros clientes potenciales esperarán a conocer la experiencia de los primeros, dijo Mohshin. “Uno no va a gastar mucho dinero en algo que no conocer”.



El fabricante del C919, la empresa estatal Commercial Aircraft Corp. of China Ltd., conocida como Comac, pedirá las certificaciones de la autoridad de la aviación civil china y de reguladores extranjeros antes de efectuar entregas.



Bao Pengli, subdirector del departamento de desarrollo de proyectos de Comac, dijo el jueves que se planea fabricar dos aviones por año hasta 2019 para tener pruebas de vuelo seguro antes de iniciar la producción en serie.



Veintitrés clientes internos y extranjeros han solicitado pedidos para un total de 570 aeronaves. Entre las extranjeras están GE Capital Aviation Services y la tailandesa City Airways.



Se puede configurar el avión para entre 155 y 175 asientos y su autonomía estándar es de 4.075 kilómetros.