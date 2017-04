Deberías de darte un espacio al día para estar en silencio

(Tomada de la Red)

Este es uno de esos hermosos casos en lo que una investigación psicológica da el argumento que quieres escuchar: tomar descansos regulares de tu trabajo, no sólo hace que tu día vaya más rápido – también te vuelve más productivo.



Pero como una columna reciente en Harvard Bussiness Review destacó, hay más de un tipo de descanso – y mientras que darte chance de unos cuantos minutos de despreocupación es importante, siempre debería intentar buscar tiempo en tu día para el silencia.



Y esto no significa sólo abstenerse de hablar en voz alta; significa alejarte, por un momento, de todas las formas de comunicación.



Este tipo de silencio trata de descansar los reflejos mentales que suelen proteger una reputación o promover un punto de vista. En un ambiente como la oficina, donde las personas se expresan más cuidadosamente que en us casa, casi todo lo que dices o escribes requiere de más esfuerzo mental, es entonces, cuando el silencio se convierte en una forma de tomar un descanso de una de las responsabilidades más básicas de la vida: tener que pensar qué decir.



Cuando nos fijamos constantemente en nuestra agenda verbal – que decir después, que escribir después – es difícil hacer espacio para perspectivas e idas realmente nuevas.



Es difícil llegar a niveles más profundos de atención y escucha. Y es en esos modos más profundos de atención que las ideas realmente novedosas surgen.



Eso no quiere decir que te pongas a meditar en tu escritorio, pero que consideres tomarte un tiempo para una caminata en silencio, en vez de usarlo para twittear algo gracioso.