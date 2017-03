(Tomada de la Red)

Al ver la Tierra desde el espacio, el azul del agua inmediatamente salta a la vista. Lo siguiente que llama la atención es el color verde brillante que se extiende por todo el mundo.







Este color verde es de todas las plantas en el mundo. Esta observación podría hacerte pensar, ¿por qué las plantas son verdes en primer lugar? Resulta que ser verde sólo captura una parte de la luz solar para el uso de energía, pero debido a las peculiaridades de las evoluciones y las condiciones en la tierra, es la mejor opción para las plantas.







Las plantas están llenas de clorofila, lo que da a las plantas su tonalidad verde. La clorofila es un foto receptor y atrapa la luz. Absorbe la energía para transformar el agua y el dióxido de carbono para crear azúcar y oxígeno para sí misma después de la fotosíntesis:











6CO2 + 6H2O + ENERGÍA LUMINOSA = C6H12O6 + 6O2













Esto les permite convertir la energía del sol en comida. Se encuentra en cada planta en la tierra desde musgos a coníferas y sólo se le conoce una evolución.







La luz solar está compuesta de diferentes colores; Cada uno tiene una longitud de onda diferente que oscila entre 400 y 700 nm. La clorofila absorbe las longitudes de onda rojas y azules para usarlas como energía pero no absorbe el verde. El color verde rebota de la hoja y nuestros ojos ven las hojas como verdes.







Durante el otoño, las hojas se ven amarillo brillante y rojo porque las plantas caducifolias dejan de producir clorofila para el invierno. La clorofila se descompone en la luz del sol, así que cuando las plantas dejan de producirla desaparece. Los colores que suelen ocultarse – como el amarillo y el rojo – son revelados.







¿POR QUÉ LAS PLANTAS NO SON DE COLOR NEGRO O MORADO?





Una teoría es que los primeros océanos estaban llenos de microbios púrpuras llamados arqueas. La molécula sensible a la luz que tienen se llama retinol, que absorbe la luz verde y refleja la luz roja y violeta.







Esto los hace verse púrpuras. ¡Así que partes de la tierra podrían haber parecido moradas! Toda la luz verde fue tomada por las arqueas, así que la clorofila tuvo que conformarse con la luz azul y roja. Sin embargo, la vida basada en la clorofila se hizo mucho más dominante porque a pesar de utilizar menos el espectro de luz, la clorofila es mucho más eficiente.







Otra teoría es que absorber demasiada luz podría dañar la planta más de lo que las ayudaría. Al igual que cuando nos exponemos demasiado al sol, terminamos con quemaduras solares. Así que podría ser beneficioso que las plantas están recibiendo menos luz.







En general, los aspectos positivos de la clorofila superan a los negativos en las condiciones de este planeta tanto así que las plantas dominan el mundo.