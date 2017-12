Los 10 animales más inteligentes del mundo

(Tomada de la Red)

El reino Animalia o Metazoa converge un amplio, complejo y diverso número de formas de vida en el que es posible encontrarse con muchas especies que presentan eso tan complejo y controversial que llamamos “inteligencia”, ya sea instintiva, racional o racional primaria bajo entrenamiento.Por supuesto que definir algo como inteligencia es sumamente complicado y hay que tener en cuenta varios factores como para poder calificar de este modo a los miembros del reino animal, desde la simple capacidad para resolver problemas, a la del pensamiento, entendimiento, la elaboración de información y el razonamiento, entre otras cosas.No obstante, existen diferentes grados de inteligencia y con ellos, es posible estimar cuales se posicionan por encima de los demás. Teniendo en cuenta toda esta cuestión, hoy quiero invitarte a conocer cuáles son los animales más inteligentes. Comencemos el recorrido.10. El pulpo, el invertebrado más inteligenteEl pulpo es una de las criaturas más inteligentes del mar que se conocen.Tal como lo hemos visto cuando te enseñé al Enteroctopus dofleini, el pulpo más grande del mundo, valiéndose de sus brazos, estos seres investigan, sienten y reconocen texturas que después recuerdan para aumentar sus posibilidades de conseguir alimento.Dentro de la comunidad científica, son considerados los invertebrados más inteligentes del mundo, tienen un alto grado de desarrollo neurológico y una majestuosa capacidad de aprendizaje. En pruebas de laboratorio se ha comprobado que tienen extraordinarias habilidades para sobrevivir y adecuarse al medio, logrando por ejemplo destapar frascos.9. La paloma, de amiga mensajera a plagaLas palomas son consideradas una peligrosa plaga en todo el mundo, por ello, es una de las especies que se utilizan en los laboratorios para la investigación científica. Muchas de estas investigaciones están destinadas directamente a conocer a esta ave, por lo cual hoy sabemos muchas cosas interesantes sobre las palomas, por ejemplo sus habilidades intelectuales.Algunas de las que más llaman la atención es la capacidad para recordar imágenes, incluso años después de haberlas visto, pueden reconocerse en un espejo y si se las enseña, recorrer largas distancias. Antes de toda la revolución tecnológica, esto fue aprovechado al máximo para la mensajería y la comunicación a distancia.8. La ardilla, un animal muy precavidoNo entraba en el listado, pero en el puesto número 11 estaría la rata, prima de la ardilla. Este último roedor, posee una sorprendente capacidad para retener información gráfica y una memoria implacable, así como una gran variedad para realizar trucos y desarrollar estrategias que le son fundamentales tanto para alimentarse como para sobrevivir en términos generales.Una de las características que más llama la atención a los investigadores es la forma en la que estos pequeños animales recolectan, guardan y racionan con suma inteligencia los alimentos para mantenerse abastecidos durante épocas en las que el clima se vuelve un potente enemigo.7. El cerdo, capaz de adaptarse a todoTanto en el caso de los salvajes como de los domésticos, los cerdos son animales muy inteligentes que sobresalen por su gran capacidad para adaptarse a toda clase de condiciones ecológicas y sobrevivir.De hecho, lo hacen prácticamente en todos los climas y ecosistemas que hay. Con muchas similitudes a los gatos y los perros, entre otras cosas, los cerdos se han convertido en la mascota preferida de muchísimas personas debido a esta gran flexibilidad.Absolutamente en todas las regiones donde el cerdo ha sido introducido por el ser humano, este animal ha competido con las especies nativas, ha terminado con muchas de estas y ha escalado numerosos escalones en la cadena, lo cual por más duro que resulte, asegura su inteligencia y su capacidad para resolver cualquier situación en pos de su supervivencia.6. El cuervo, el ave más inteligente que existeBueno, los cuervos no solo son las aves más sorprendentes que existen sino también una de las especies de animales más inteligentes del mundo. Tal como lo vimos cuando te presenté aquél “10 fascinantes curiosidades sobre los cuervos” (que si todavía no lo has leído, te lo recomiendo), los cuervos comunes (Corvus corax) muestran un alto grado de inteligencia.Por nombrar apenas algunos puntos, recordemos que tienen métodos de comunicación únicos y con muchas similitudes a los nuestros, tienen una gran memoria, muestran lo que parece ser una suerte de empatía con sus pares, forman fuertes y duraderos lazos sociales, tienen un lenguaje altamente desarrollado y son capaces de resolver toda clase de problemas que se les plantean.5. El elefante: usa herramientas y tiene una memoria infalibleLas enormes capacidades para memorizar y recordar que tienen los elefantes es algo que todos sabemos, pero estudiando el comportamiento de los elefantes, los científicos se han encontrado con increíbles muestras de inteligencia por parte de los elefantes.Hoy se sabe que, por ejemplo, limpian sus alimentos cuando la ingesta de éstos puede resultar peligrosa y que también utilizan herramientas en la naturaleza.Casos de elefantes en cautiverio que han aprendido a seguir diversas órdenes dictadas por humanos sobran, pero lo que más llama la atención son los curiosos comportamientos que parecen ser una muestra de comprensión y compasión por parte de los elefantes hacia otras especies de menor tamaño, lo cual se considera una forma muy avanzada de inteligencia y lo coloca bien arriba en esta lista.4. El orangután, la indiscutible inteligencia de los hominoidesLas grandes capacidades de los simios nunca deja de asombrarnos, si bien no es una noticia, son de los animales más inteligentes que existen.Utilizan herramientas en estado, resuelven diversos problemas, tienen un altísimo desarrollo comunicacional, forman fuertes y estrechos lazos sociales que sostienen comunidades enteras y mucho más, todo gracias a sus sorprendentes capacidades cognitivas.Además, todo esto ocurre tanto en cautiverio como en la naturaleza, indica Informe21 3. El delfín, el más inteligente en el aguaÉsta es la especie de animal marino más inteligente que existe. Son sumamente sociales y forman comunidades increíbles, capaces de resolver toda clase de situaciones y problemas, con un sofisticado y desarrollado lenguaje que les permite comunicarse con mucho éxito, en su ambiente natural usan herramientas y diversas estrategias para capturar presas o defenderse de un peligro y curiosamente, como lo hacen las 3 especies de animales más inteligentes del mundo, practican el sexo por placer.2. El chimpancé, nuestro hermanoEl chimpancé es el animal más parecido a nosotros que hay y si bien su inteligencia aún está muy lejos de la nuestra, es la de mayor grado después de la del ser humano.De todos modos, el chimpancé es un animal con un alto desarrollo intelectual que ha cautivado al Hombre desde siempre. Usan herramientas constantemente, pueden cazar y recolectar alimentos colectivamente, en donde cada miembro del grupo asume y desarrolla un rol determinado, realizan diversas señas para comunicarse, tienen un sofiticado lenguaje y una gran memoria.Quizás lo más sorprendente del chimpancé es su capacidad para utilizar símbolos y establecer un significado o una referencia en relación con objetos, así como combinar los símbolos en una secuencia de transmitir una idea compleja.El bonobo es uno de los ejemplos más fascinantes que hay, una animal que se autodomestica y que continúa evolucionando de una forma sorprendente.1. El ser humano, la cúspide del reino animalEvidentemente, no hay mucho que explicar. Dejando de lado lo que muchos llaman inteligencia emocional, toda la cuestión de la consciencia por la naturaleza, el medio ambiente, el resto de las especies y todo lo demás, todas esas inigualables muestras de estupidez que tiene nuestra especie, es imposible negar que el ser humano es la especie más inteligente que existe, al menos en la Tierra.Quien diga lo contrario, no es más que un necio haciendo caso omiso a las cualidades de nuestra especie.