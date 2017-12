Alumnos filman a maestra inhalando cocaína en aula

(Tomada de la Red)

El hecho ocurrió en la escuela secundaria Lake Central, en St. John, Illinois, Estados Unidos. Según publica el Daily News, los alumnos observaron un comportamiento extraño de la maestra durante la clase: se la notaba nerviosa y se frotaba las manos.



La docente, identificada como Samantha Cox, de 24 años, esperó a que los estudiantes se retiraran del aula para preparar líneas de cocaína sobre un libro e inhalarlas.



Sin embargo, uno de los alumnos presenció la escena, filmó la secuencia a través del vidrio de la puerta y publicó las imágenes en las redes sociales.



La policía vio el video y la detuvo bajo los cargos de posesión de estupefacientes. En tanto, las autoridades escolares decidieron expulsarla.







"No se quedó en su mesa sino que se fue a una esquina donde pensaba que no podíamos verla", declaró uno de los educandos.



"No lo puedo describir, es atroz", lanzó, por su parte, Kasia Firlej, madre de un estudiante, sobre las imágenes.