Barbie se pone la camiseta de la comunidad LGBTI (literalmente)

(Tomada de la Red)

Recientemente, en la cuenta de Instagram de la muñeca, se subieron dos fotografías que muestran a dos muñecas usando camisas con la frase “El amor gana” creadas por la diseñadora de modas Aimee Song.Las instantáneas fueron publicadas luego de que Mattel diera a conocer la muñeca de la diseñadora (que posa junto a Barbie en las fotografías). Los diseños de las camisas con las frases de «El amor gana» fueron creados en honor al mes del orgullo LGBTI en junio.Con la venta de estas camisas, ella dona el 50 % de los ingresos a The Trevor Proyect, una organización centrada en la prevención de suicidio entre jóvenes LGBTI.“Muchos de mis amigos (en realidad la mayoría) forman parte de la comunidad LGBTI, y sé que la vida no siempre es fácil para ellos”, escribió Song en su sitio web oficial.“Me rompe el corazón por completo que algunos niños se quiten la vida porque no pueden ver que mejorará al final, y estoy feliz de que The Trevor Project exista para ayudar a quienes lo necesitan”.La compañía Mattel se ha manifestado orgullosa de asociarse a este proyecto: “Somos una marca inclusiva que celebra la diversidad, la amabilidad y la aceptación”Fuente: VIX.COM