Exempleados de McDonald's revelan qué es lo que nunca debes pedir

(Tomada de la Red)

Usuarios de Reddit que afirman ser actuales o antiguos empleados de McDonald's han revelado qué comida no se debe pedir nunca en la cadena de comida rápida, debido a que no suele ser fresca.En una publicación se les pidió a trabajadores de cadenas de restaurantes que mencionen los platos que no se recomienda pedir, y los de McDonald's señalaron que el Filet-O-Fish (sándwich de filete de pescado) no es una buena opción.Uno de ellos contó que el filete para la hamburguesa pasa horas en la vitrina térmica, con lo que se recomienda pedir que la cocinen bajo pedido, aunque eso tome 5 minutos más.Otra persona que afirma haber trabajado en McDonald's hace tres años aseguró que el filete de pescado "no es fresco ni aun haciendo un gran esfuerzo de imaginación"."El único momento en que se puede confiar en un Filet-O-Fish es a las 10:30. Es cuando comienza la hora del almuerzo, y todo está fresco durante 10 gloriosos minutos", explicó otro comentarista.Al mismo tiempo, uno de los usuarios de Reddit salió en defensa de su plato favorito."Si me van a servir una pieza cuadrada de pescado que sabe exactamente lo mismo si la ordeno en Denver o en el sur de Francia, no supongo que sea fresco en absoluto, y estoy bien con eso. Es mi comida reconfortante", escribió.