Ganador de 68 millones de dólares en la lotería no reclama su premio

(Tomada de la Red)

Un ciudadano británico cuya identidad se desconoce ganó hace una semana más de 51,7 millones de libras esterlinas (68 millones de dólares) en la lotería Euromillones y todavía no ha reclamado su premio, informa 'The Telegraph'. El premio, correspondiente al sorteo del pasado 28 de julio, fue para la combinación formada por los números 5, 9, 29, 31, 41 y dos números 'estrella': el 2 y 4.La Lotería Nacional del Reino Unido ha hecho un llamado para que los ganadores recojan el premio, pero hasta ahora parece que nadie quiere ser millonario.Si el afortunado no reclama su dinero antes de 173 días, este será destinado a una buena causa.El Euromillones es una lotería que se juega en nueve países del Viejo Continente: Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, España, Suiza y Reino Unido.Las probabilidades de ganar el premio máximo en esa lotería son de una entre 139.838.160.En agosto de 2012 una pareja británica, Adrian y Gillian Bayford, ganó el mayor premio ofrecido jamás por esta lotería: 190 millones de euros, más de 225 millones de dólares de acuerdo con la tasa de cambio actual.