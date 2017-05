Niña suda y llora sangre

(Tomada de la Red)

Una niña sangra de sus ojos, nariz, oídos y piel cada vez que tiene dolor de cabeza.Phakamad Sangchai, de 7 años, de Nongkghai, Tailandia, comenzó sangrando hace casi seis meses.A pesar de recibir tratamiento en un hospital local, Phakamad sigue sufriendo de la condición desconcertante, dejando a su familia desesperada.Phakamed dijo: "No quiero ser famosa, pero sólo quiero que alguien me ayude con esta misteriosa enfermedad. Realmente estropea mi vida y me preocupa".Se cree que tiene hematohidrosis, que es una condición extremadamente rara que hace que los pacientes "suden" sangre.Phakamed dijo: "Me dicen que sólo una persona en diez millones tiene esta enfermedad".Aunque sorprendente, la condición de Phakamed es indolora.