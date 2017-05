Multan a anciana por huevos de Pascua nazis en Alemania

BERLIN, ALEMANIA.(AP)

Una alemana de 70 años será multada en Alemania por colocar en Facebook una foto de huevos de Pascua decorados con la suástica nazi.



La corte administrativa de Dresde dijo el jueves que Margit H. decidió no apelar su sentencia por mostrar símbolos prohibidos y aceptó pagar una multa de 750 euros (820 dólares).



La mujer, cuyo apellido no fue publicado de acuerdo con las leyes de privacidad de Alemania, colocó la foto de la cesta de 10 huevos decorados con la bandera nazi y con el símbolo de las SS y otros caracteres rúnicos durante la Pascua del 2016.



La mujer trató de argumentar que ella no conocía el significado de los símbolos, que estaba protegida por la libertad de expresión y que era una broma.