Segregan a niñas en autobús de escuela islámica en Suecia

COPENHAGUE, SUECIA. (AP)

El primer ministro de Suecia consideró "repugnante" la versión de que una escuela islámica está obligando a las niñas a abordar el autobús por la puerta trasera, mientras que los varones pueden subir la puerta delantera, se informó el martes.



"Eso no tiene lugar en Suecia", declaró el primer ministro Stefan Lofven al enterarse de la versión incluida en un documental transmitido por el canal TV4.



En Suecia "tomamos el autobús juntos, sea niño o niña, hombre o mujer", dijo Lofven. "Esto nos indica que tenemos que hacer más para evitar la segregación".



El tema fue incluido en el programa noticioso Kalla Fakta ("Hechos Fríos") del canal TV4, que describe cómo los pequeños de entre 6 y 10 años son segregados en los autobuses de la Escuela Islámica Al-Azhar.



El director de la escuela, Roger Lindquist, dijo a la agencia noticiosa sueca TT que la administración del plantel no estaba al tanto de la segregación.



La misma escuela, que depende de fondos públicos aunque su administración es privada, atrajo atención el año pasado por sus clases de gimnasia separadas para hombres y mujeres. El ministro de educación Gustav Fridolin dijo en febrero que prohibiría esa práctica pero no se han tomado medidas aún.



El gobierno sueco se describe como "feminista" y dedicado a "colocar la igualdad entre mujeres y hombres como centro de sus gestiones a nivel nacional e internacional".