Barbie humana genera polémica por quererlos perfectos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La Barbie Humana, Valeria Lukyanova ahora sí generó polémica con sus declaraciones sobre la belleza física.



Y es que la ucraniana, de 31 años de edad, subió un videoclip a sus redes sociales en el que asegura que la gente no agraciada físicamente, tampoco lo es en el interior.



De hecho argumenta que aquellos que no son naturalmente bonitos deben hacer un gran esfuerzo con el maquillaje antes de salir de casa y se dio el tiempo de agredir a algunas estrellas de Hollywood.



“Tomemos a Sarah Jessica Parker. Para ser justos, ella tiene una cara de caballo, pero se ve bien”, dijo la rubia.



“Algunas chicas simplemente piensan que nada les puede ayudar cuando todo lo que hacen es acostarse en un sofá a comer pasteles”.



Valeria juró que nunca había usado botox y señala a aquellos que no tratan de mantenerse en forma.



“Déjenme perder todos mis privilegios si alguna vez me he hecho inyecciones en la cara. Creo que todos estos aspectos están relacionados con la fealdad interior”, sentenció.



Como era de esperarse, sus controvertidos puntos de vista causaron polémica y un usuario escribió: “Esta es una chica típica que se ha puesto tonelada de plástico y ahora le dice a todos cómo deben vivir”.