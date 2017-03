¡El día de la familia se celebra en familia!

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En México, el Día de la Familia se celebra el primer domingo de marzo, con motivo de fomentar la unión familiar y hacer conciencia de su importancia en la sociedad, reconociendo a cada uno de sus integrantes.



Spin Master, dedicados a hacer juguetes inteligentes al empujar los límites de la creatividad, diversión e innovación, comparte esta ideología y a través de sus diversas líneas de Juegos de Mesa, busca rescatar la unión familiar y volver a los valores de reunirse y compartir tiempo de calidad juntos de manera divertida, en una sana competencia y no sólo durante el primer domingo de marzo, tampoco a lo largo del mes, sino durante todo el año, todo el tiempo.



Desafío en Familia



Comprende más de 100 minijuegos para competir en 4 diferentes categorías: Visión, Agilidad, Astucia y Suerte. Se trata de formar equipos e ir avanzando en el tablero resolviendo los desafíos que vienen en las tarjetas de cada categoría.



¡Pero no es tan sencillo!



Se juega contra el tiempo, ya que el juego incluye un reloj de arena que delimitará lo que te puedes tardar en realizar cada desafío. Toda la familia estimulará su ingenio y pondrá a prueba sus habilidades. ¡Desafiar a la familia nunca fue tan divertido!



Vasos Locos



Donde pondrás a prueba tu habilidad de reacción, velocidad, coordinación y concentración en una competencia divertidísima. ¿Estás listo para el desafío? consiste en observar la imagen de las tarjetas y alinear o apilar los vasos en el mismo orden que aparecen los colores en las tarjetas. ¡El primero en lograrlo de manera correcta debe darse prisa y tocar la campana antes que los demás!



Así irá acumulando las tarjetas que haya acertado y el que tenga más tarjetas al final gana la partida. ¡Tendrás que poner a prueba toda tu habilidad para ganarles a los demás!



Bigotazo



Inspirado en un clásico juego de manos, pero mucho muy revolucionado para que toda la familia lo disfrute por igual. Los jugadores que tengan en sus manos el bigote que coincida con el de la imagen tratan de capturar la carta con la ventosa de su varita ¡dando un Bigotazo! Se vale que coincidan sólo el color, o sólo la forma, o ambas cosas.



Quien dé el Bigotazo primero se queda la carta y así, quien junte más cartas gana el juego.



Pero cuidado, si te equivocas, es decir, das un bigotazo a una imagen que no coincida con el bigote de tu varita ¡habrá castigo! ¡En las cartas hay sorpresas! Pueden aparecer cartas especiales para que todos los bigotes jueguen al mismo tiempo, o para que todos intercambien bigotes para crear confusión y mantenerte atento.



Hijos vs Padres



¿Quién sabe y conoce más, los papás o los hijos? Poner a prueba conocimientos de cultura general no había sido tan fácil, divertido y entretenido.



Al contestar correctamente cada equipo irá avanzando casillas en un tablero con fichas en forma de peón (4 disponibles, dos y dos de colores distintos para diferenciar los equipos). ¡Pero cuidado con las sorpresas!



Hay tarjetas comodín que te pueden ayudar llevándote hasta la meta, o te pueden regresar hasta el inicio.



Hedbandz



Consiste en que cada jugador se ponga una banda en la cabeza y a la altura de la frente coloquen una tarjeta al azar de las 72 disponibles, la cual mostrará el nombre y la imagen de algún objeto, animal, comida, etc.



¡Pero no hagas trampa! Uno mismo no deberá saber qué tiene la tarjeta de su propia frente. ¡Pero no será tan sencillo!



Sólo se pueden hacer preguntas de SI o NO, así que deberás planear muy bien tus preguntas e ir hilando muy bien las respuestas para llegar a la respuesta correcta.



Además, ¡Estarán jugando contrarreloj! Te divertirás en grande al poner a prueba tu concentración, tu paciencia, tu memoria y tu habilidad deductiva para ganar el juego.



No te pierdas esta temporada de ésta increíble alternativa en la que todos los integrantes de la familia podrán desarrollar valores de unión que siempre representan un beneficio para la sociedad, ya que la mejor manera de llegar a conocerse, aprender uno del otro y fortalecer los lazos familiares es jugando.