Llega a Six Flags México montaña rusa con realidad virtual

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Six Flags México abrirá este fin de semana la primera montaña rusa con realidad virtual.



Ataque Galáctico Roller Coaster con realidad virtual hace su debut ofreciendo a los visitantes un viaje emocionante y totalmente inmersivo, mientras libran una batalla para salvar el planeta de una inminente invasión de drones alienígenas.



Desde el momento en que los pasajeros abordan y se colocan los visores Samsung Gear VR, experimentarán la tecnología de la realidad aumentada, permitiéndoles observar su entorno de “mundo real”, incluyendo a la persona sentada a su lado, combinado con contenido virtual, destaca la empresa en un comunicado.



Mientras miran a través de los visores de Samsung, la pantalla les mostrará datos como el estado actual de su armamento, códigos de tiempo, celdas de combustible y un cronómetro con cuenta regresiva.



Al ascender sobre Medusa Steel Coaster, aparecerá un enorme remolino girando frente a ellos. A medida que caen a máxima velocidad, la realidad aumentada cambiará a un entorno de una compleja realidad virtual, en donde una nave espacial de combate se materializa y envuelve a los pasajeros en un túnel de luz.



En la parte más baja de la primer caída, serán lanzados al centro de una batalla espacial, siendo atacados por naves que disparan rayos láser y misiles.



Después de pasar por estrechos canales, esquivando drones y fuego de artillería, los pasajeros son llevados a una bahía, ofreciendo un sorprendente final.



“El año pasado, Six Flags y Samsung cambiaron la experiencia en 12 de nuestras roller coasters agregando la realidad virtual, y ahora, con Ataque Galáctico Roller Coaster con Realidad Virtual, los visitantes vivirán la experiencia más innovadora y emocionante en la industria de los parques temáticos”, señaló Sam Rhodes, director Corporativo de Diseño de Six Flags Entertainment Corporation.