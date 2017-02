La historia de la Constitución de 1917, en rejas de Chapultepec

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Con 58 fotografías de gran formato, que muestran acontecimientos, personajes, documentos y edificios representativos en torno a la redacción de la Carta Magna, de manera cronológica: del triunfo constitucionalista en la Ciudad de México, a la entrada en vigor de la Constitución y la protesta de Venustiano Carranza como presidente de la República, se celebra el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.



Este mediodía autoridades del gobierno de la Ciudad de México inauguraron la exposición "Centenario de la Constitución de 1917" que se presentará hasta el 19 de marzo en la Galería Abierta Gandhi de las Rejas de Chapultepec, con imágenes provenientes del Sistema Nacional de Fototecas, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el Archivo General de la Nación y la Biblioteca del Congreso de México.



En el acto inaugural el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, indicó que la Constitución es "el fundamento de nuestra vida pública" y "fruto de un pacto fundacional que nace de una revolución social".



"Nosotros somos hijos de la Constitución de 1917. La hemos visto transformarse, a veces renovarse, a veces mejorarse. El mundo se ha transformado y hay cosas en el documento de ese año que ya no son vigentes, por ejemplo, no existía el derecho al voto de la mujer; sin embargo la Constitución tiene como fundamento los derechos de los seres humanos y eso no ha cambiado", indicó el secretario.



Por su parte, la historiadora Patricia Galeana brindó un breve recuento del contexto histórico en el que se generó el documento. "La semilla de la Revolución se convirtió en Constitución. Con la Carta Magna, la primera en el mundo, se garantizaron los derechos sociales. En esta exposición vamos a poder dar un recorrido por lo que fue la revolución contitucionalista", indicó acerca de la muestra cuya curaduría estuvo a cargo de Jesús González Schmal, Autoridad del Centro Histórico, quien fue designado representante del Gobierno de la Ciudad de México en el Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución.



Durante el recorrido podrá observarse al líder del Movimiento Constitucionalista, paso a paso, en su lucha por derrocar al gobierno de Victoriano Huerta e instaurar un gobierno pacificador de la población en las distintas regiones del país, que cumpliera las demandas sociales, económicas y políticas emanadas de la Revolución Mexicana.



Asimismo, se muestran imágenes de Carranza firmando el Plan de Guadalupe, en marzo de 1913; así como en la toma de protesta ante la nueva Constitución. Destacan las fotografías de trabajadores y campesinos reunidos en mítines o asistiendo a la casilla electoral a emitir su voto durante las elecciones de 1916 para elegir a quienes integrarían el Congreso Constituyente; edificios como la Academia de Bellas Artes y el Teatro Iturbide, ambos en la ciudad de Querétaro; así como retratos de los diputados.



Además, se presentan imágenes de documentos previos a la Constitución, como la Ley Agraria en el periódico El Constitucionalista, el 9 de enero de 1915, el primer ejemplar impreso de la Carta Magna y la primera página del mismo.



"En este centenario es justo que recordemos los actos de convicción social de todos los protagonistas de ese momento, pero también es preciso que conozcamos la Constitución. La mejor forma de celebrarla es conocerla y cumplirla", indicó Galeana.



Patricia Mercado, secretaria de Gobierno, indicó que la muestra es un recordatorio del marco de convivencia de 1917 que hemos ido renovando a partir de que nos hemos puesto de acuerdo en que necesitamos otros arreglos sociales.



"Es muy simbólico conmemorar el centenario e iniciar el día de mañana con la Constitución de la Ciudad de México, con la que muchos estarán de acuerdo y otros no, pero que finalmente es un acuerdo que logramos en esta ciudad", dijo.



Añadió que esta conmemoración invita a fortalecer el mercado interno para que la gente pueda salir "de la desigualdad lacerante que no se ha podido resolver con la política de programas sociales".