5 preguntas para saber si estás en una relación saludable o no

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si le preguntaras a cualquiera si quisiera estar en una relación tóxica, obviamente te dirá que no. Pero no es tan fácil decirlo, que hacerlo en la vida real. Desafortunadamente los patrones no saludables y la toxicidad pueden ser muy sutiles.



En ejemplos extremos, el abuso verbal y físico puede ser fácil de reconocer, pero hay otros que no se notan hasta que es demasiado tarde.



¿Tu relación te hace sentir bien?



Esto es lo más importante para juzgar la calidad de tu relación. Si ésta te hace sentir bien contigo misma, es saludable. Si no, necesitas ver los detalles.



Recuerda, una sana relación no te hará feliz todo el tiempo; a veces habrán problemas, discusiones y peleas, pero si lo malo rebasa lo bueno, es porque obviamente algo anda mal.



¿Tu relación te hace sentir bien contigo misma?



Aunque tú eres la responsable de tu felicidad, tu pareja tiene el potencial de hacerte sentir bien contigo misma o todo lo contrario.



Si sientes que no le llegas a las expectativas de tu pareja, podría ser que algo ande mal. No puedes basar tu autoestima en tu relación, pero cuando reconoces que es ésta la que te está afectando, no es una buena señal.



¿Te estás vistiendo de diferente manera?



Tu estilo va a cambiar con el tiempo, eso que ni que, pero si lo haces por tu pareja y para hacerlo sentir bien a él, obviamente te estás haciendo daño sin darte cuenta. Y no me refiero a ponerte un vestido porque le gusta de repente, sino que él juzgue por tu forma de vestir y te haga menos por ello. Cambiar un estilo por completo por alguien más nunca será saludable.



¿Cómo te sientes antes de verlo?



Posiblemente no vayas a sentir mariposas en el estómago cada vez que están juntos, pero tampoco deberías sentirte incómoda o ansiosa antes de saber que estarán juntos por un rato. A una relación tóxica le falta confianza, lo cual puede resultar en incomodidad, miedo y ansiedad.



¿Qué tanto ves a tus amigos ahora?



Compara qué tanto ves a tus amigos ahora que estás en una relación con los días de tu soltería. ¡Ojo! Es normal que dejes de verlos tan seguido por darle prioridad a esa personita especial, pero eso no quiere decir que deberías dejar de verlos por completo. Una dinámica tóxica en relaciones abusivas es el control de los amigos del otro.

Y no, no es para nada saludable.



Resultados



Si las respuestas a estas preguntas te hacen pensar 2 veces en tu relación, es hora de tomar acción. Aunque cada situación sea diferente, la mayoría vale la pena el esfuerzo para repararlas.



El primer paso está en comunicar tus preocupaciones, ya de ahí verás la respuesta de tu pareja y podrán trabajar en equipo para encontrar una solución… o no.