¿Qué escritores venden más libros?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La lectura no está muerta y está lejos de ello. The Washington Post publicó un artículo donde anunció a los autores más vendidos, así como algunos porqués de su alcance.



Paulo Coelho, con legiones de lectores y colocado en las listas de los libros más vendidos en los últimos años, ha vendido cerca de 350 millones de ejemplares.



Las obras de Coelho, autor de “El Alquimista”, “Verónica decide morir” y “Once minutos”, han sido traducidas a 81 idiomas.



Sin embargo, no solo Coelho posee una cifra aproximada de 350 millones de ventas. El maestro del horror, Stephen King, quien posee más de 50 títulos, entre ellos “Eso”, “El Resplandor” y “Carrie”, también cuenta con ese número de ventas.



La obra de Liane Moriarty Madly y Amy Schumer también destacaron en la competencia.



Por otro lado, una de las obras que por sí sola ha vendido numerosos ejemplares es “El código da Vinci”, de Dan Brown, obra de la cual se han vendido 80 millones de copias.



El artículo apunta que algunos de los autores que más han vendido libros, cerca de 100 millones de copias o más, son Ken Follet, Nora Roberts, James Patterson, J.K. Rowling y Stephenie Meyer.



Apuntó que estos autores de los libros más vendidos no solo tienen lectores, sino fans, quienes buscan coleccionar cada una de sus obras.



En el artículo se apunta que el éxito de estos autores llega a ser por la tecnología, pues sus libros ahora pueden ser conseguidos en formato digital y no se limitan a la disponibilidad en librerías.