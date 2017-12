5 hábitos para mantener el corazón sano

(Tomada de la Red)

Las enfermedades cardíacas y ataques al corazón están en la lista de las principales causas de muerte alrededor del mundo.Sin embargo, The New York Times reportó que el 80% de los casos de enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse cambiando algunos hábitos en el estilo de vida, indica Muy Interesante 5 hábitos que pueden ayudar a mantener un corazón sano1. Ejercitarse- Mejora el sistema cardiorrespiratorio.- Disminuye los triglicéridos.- Reduce la presión arterial y la frecuencia cardiaca.- Mejora el control de azúcar en la sangre.- Aumenta la sensibilidad a la insulina.2. Llevar una buena alimentación- Frutas y verduras.- Pescado.- Aceites vegetales, como el de oliva.- Cereales, granos y leguminosas.3. Mantener la presión baja- Ayuda el perder peso, en caso que haya sobrepeso.- Moderar el consumo de alcohol.- Moderar el consumo de sal y azúcar.4. Conocer los niveles de azúcar en la sangre- Un nivel normal de azúcar en sangre en ayunas es menos de 100 miligramos por decilitro.- Si tiene dos lecturas de azúcar en la sangre por separado que son superiores a 126 miligramos por decilitro puede tener diabetes tipo 2.5. No fumar o dejarlo- Afecta directamente a los pulmones y al corazón.Desde hoy no hay pretexto, ya sabes qué hacer si quieres mantenerte sano y evitar enfermedades del corazón.