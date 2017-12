6 requisitos para ser Miss Universo

(Tomada de la Red)

Probablemente has visto alguna vez el concurso de Miss Universo, ¿te has preguntado cómo las mujeres son elegidas o los requisitos que tuvieron que cumplir para ser consideradas?

Las reglas del concurso pueden ser bastante estrictas, especialmente para llegar a a la etapa final.



Las concursantes tienen que pasar por un esfuerzo mayor que sólo ser hermosas físicamente y verse muy bien en lujosos vestidos y en bikini.



Con motivo de que este fin de semana se llevó a cabo la edición 2017, te presentamos algunos de los requisitos que deben cumplir las participantes para tener la posibilidad de convertirse en Miss Universo.



#1 La edad



De acuerdo con el sitio oficial del Miss Universo, las concursantes deben tener al menos 18 años de edad y menos de 28 antes del primero de enero del año que compitan para Miss Universo.



¿Qué quiere decirnos el certamen con esto? Nosotras sabemos que las mujeres después de los 30 no son "demasiado grandes" para ser hermosas, y que son completamente capaces de tener todas las características que tiene una mujer que va a 'representar' a su nación.



#2 Su estado civil



Las concursantes no pueden estar casadas, divorciadas, haber tenido una anulación o separación.



¿Con este requisito quiere decir que una mujer casada o divorciada toma malas decisiones, o no es apta de trabajar como Miss Universo? Parece que para el concurso las mujeres solteras y que no hayan tenido ningún tipo de compromiso legal en el pasado son más aptas de representar a su país y de recorrer el mundo.



#3 Sin hijos



No pueden estar embarazadas o que lo hayan estado en el pasado. Esto también aplica si criaron a un niño (a) en el pasado.



¿Esto tendrá que ver con cómo cambia el cuerpo de una mujer después y durante el embarazo? Probablemente los organizadores no quieren que nada impida que la ganadora tenga un figura envidiable.



Además, ¿cómo una mujer va a trabajar teniendo hijos? El mensaje aquí es que una madre trabajadora es alguien inaceptable en este concurso, porque parece que no es posible tener hijos, ser líder y trabajar al mismo tiempo.



#4 Un pasado 'limpio'



El pasado de cada concursante debe de ser casi impecable, es decir que no hayan estado involucradas en nada que haya afectado su imagen publica.



Esto incluye que no hayan sido parte de ningún contenido pornográfico o que hayan posado desnudas para una sesión fotográfica. En 2004, Jennifer Hawkins casi perdió su corona luego que se filtraron unas fotos desnuda en la revista Hustler.



Volvemos a preguntarnos, ¿no cada mujer es libre de decidir qué hacer con su imagen y cuerpo?, ¿esto tiene que determinar si es inteligente o capaz en el futuro?



El mensaje aquí es: no quieren a nadie con experiencias pasadas que se salgan de la línea de lo que es aceptable para las mujeres.



#5 Medidas casi perfectas



Como Miss Universo es muy importante que mantengas tu figura. Los organizadores de la competencia tienen el poder de quitar la corona a la ganadora y dársela a la siguiente participante de no ser así. También cabe la posibilidad de que las sometan a algún tipo de humillación si su cuerpo cambia.



Por ejemplo, en 1996, Alicia Machado, ganadora de Venezuela, subió de peso tras ganar la corona.



Los organizadores consideraron reemplazarla con Taryn Mansell, de Aruba, quien quedó en segundo lugar en el concurso.



En ese entonces Donald Trump, quien era dueño de la organización de Miss Universo, sometió a Machado a rutinas de ejercicio intensas frente a los medios de comunicación e incluso la llamó 'Peggy' y una 'máquina de comer'.



#6 'Deben' ser hermosas



Los organizadores del concurso aseguran que entre sus prioridades están que las ganadoras de Miss Universo sean mujeres inteligentes y con el porte para lidiar con todas las demandas que conlleva el título.



Pero, esto claramente va contra la realidad, su belleza física importa y mucho (en los términos de los estereotipos de belleza).



En entrevista con la revista Forbes, Scott Lazerson, dijo en 2011 que deciden quién es la ganadora basándose en su belleza. «Todo se trata de belleza», señaló.