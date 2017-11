7 maneras de acelerar tu metabolismo de manera natural

(Tomada de la Red)

A veces es necesario para recuperar fuerzas o perder peso, pero existe un modo seguro de hacerlo.



Un metabolismo sano garantiza, entre otras cosas, el correcto funcionamiento del cuerpo, una buena salud y un desarrollo físico y mental.



Un metabolismo rápido evita la diabetes tipo 2 y la obesidad, entre otras enfermedades. Por eso vale ayudar un poco al organismo con estos 7 hábitos.



Temperatura ambiente. Mantener el cuarto a una temperatura constante no muy elevada (unos 18 a 22 grados) ayuda a que el cuerpo forme grasa "marrón" que funciona como músculo, informó el sitio NBCNews.



Tomar café. Una persona adulta puede tomar entre 3 y 5 tazas de café por día que aportan componentes antioxidantes, anticancerígenos y estimulantes. El café 100% tostado acelera el metabolismo, pero cuidado: el torrado contiene azúcar que puede causar hinchazón abdominal.



Relajación ante todo. El estrés puede desacelerar el metabolismo de una persona hasta generar la hormona cortisol, que eleva el riesgo de obesidad.



Gimnasia para el espíritu. No es sólo una cuestión de mantener la silueta para el verano. Hasta 30 minutos diarios de caminata tonifican los músculos y queman más energía, y calorías.



Dormir bien. Durante el sueño -que, se recomienda, debería ser de noche- el cuerpo se reinicia y con él las funciones de las células. Unas siete horas de corrido son la base para un metabolismo rápido y eficiente.



Un snack sano. El rábano, la mostaza picante o el wasabi son sólo algunos de los ingredientes que aumentan la temperatura del cuerpo por un rato y le ayudan a metabolizar las calorías con más rapidez.



Ejercicios pliométricos. No está de más incluirlos en la rutina del gimnasio, pero sólo bajo estricta supervisión de un profesional. Los efectos en el metabolismo siguen hasta 48 horas después de una sesión.