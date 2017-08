Prepárate para ver el eclipse solar total el 21 de agosto

(Tomada de la Red)

Agosto ha llegado, y con el uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años, un eclipse solar total. Su trayectoria se podrá ver en todo EUA, por lo que has sido apodado el Gran Eclipse Estadounidense.Por su parte, aquí en México será visible, pero sólo de forma parcial y ésta varia dependiendo cada estado. Los estados en los que se tendrá la mejor vista, del 70% de parcialidad serán Baja California, Sonora Coahuila, Chihuahua y Nuevo León, aunque el punto de penumbra total será a las 10:30 am, por lo que la altura del Sol no será la más favorecedora.Más al sur con una parcialidad de entre el 50% y el 25% en los estadios de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Zacatecas, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Hidalgo, EDOMEX, Veracruz, Tlaxcala, CDMX, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.Los estados menos favorecidos serán Guerrero, Chiapas, Colima y Michoacán; cuya vista será de menos del 25% de parcialidad.¿Cómo suceden los eclipses solares?Por coincidencia, el Sol es unas 400 veces más ancha que la Luna, pero también está 400 veces más alejada – es decir que los dos se ven del mismo tamaño desde la Tierra. Es por esto que al alinearse, el Sol es bloqueado casi por completo por la luna, haciendo que un área de la Tierra entre en oscuridad total.¿Qué puedes esperar ver durante un eclipse total de sol?En palabras de Lika Guhathakurta de la NASA: “De pronto, ves un atardecer de 360º a tu alrededor. Aparecen estrellas. La temperatura baja. De hecho puedes escuchar a los grillos cantar. Los animales muestran conductas que sólo realizan durante la noche. Un eclipse solar total, diría yo, es ampliamente considerado como uno de los fenómenos más sorprendentes y asombrosos que puedes observar desde este planeta con tus propios ojos.”Así que , si tienes la suerte de estar en el sendero del umbral éste 21 agosto, prepárate para ser sorprendido, pero recuerda utilizar equipo especial para observarlo porque si no lo haces tienes el riesgo de incluso perder la vista, señala Muy Interesante Pero si no estás en el paso del eclipse, no te pongas triste, la NASA, Exploratorium y Slooh realizará una transmisión en vivo para que las personas de todo el planeta tengan acceso al increíble espectáculo.