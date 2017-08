¿Eres neurótico? Tienes una ventaja sobre los demás

(Tomada de la Red)

Si tu personalidad obsesiva lleva a la gente a llamarte neurótica, no te sientas mal, probablemente obtendrás la última risa. Según un estudio publicado en Psychological Science ser neurótico está vinculado a una vida más larga.En el estudio, los investigadores británicos analizaron datos de más de 500,000 personas en el Reino Unido entre las edades de 37 y 73. Los voluntarios habían llenado cuestionarios sobre sus comportamientos de estilo de vida, las condiciones de salud y lo saludable que se sentía en general. Los investigadores también habían evaluado el nivel de neuroticismo de cada individuo, una condición típicamente asociada con preocupación, culpabilidad y comportamiento irritable."Aquellos con comportamientos neuróticos tienen un estado perpetuo de ansiedad", explicó Antonia Hall, MA, psicóloga y experta en relaciones. "Las personas neuróticas experimentan emociones negativas que pueden incluir irritabilidad, enojo, celos, depresión, culpabilidad y una falta general de confianza de que las cosas saldrán bien o estarán bien en la vida".Los resultados mostraron de aquellos con altos niveles de neuroticismo que informaron no sentirse mejor en sus exámenes iniciales se beneficiaron de un riesgo ligeramente reducido de muerte y enfermedad crónica, indica Muy Interesante "Las personas con comportamientos neuróticos pueden tener tendencias hipocondríacas, por lo que tiene sentido que esto podría prestar a encontrar enfermedades antes, en un marco de tiempo más tratable".Lamentablemente, el estudio encontró que los tipos de personalidad neurótica eran más propensos a participar en comportamientos no saludables como beber, fumar (que puede afectar negativamente a su apariencia, también), y una dieta pobre, eran más propensos a ser sensible a la percepción cambios de salud.