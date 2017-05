Exitoso cruce del buque más grande en usar el canal en Panamá

AGUA CLARA, Panamá. (AP)

El buque de mayores dimensiones en cruzar el canal panameño ampliado desde su apertura hace diez meses hizo su travesía el martes sin percances, aunque la seguridad en la nueva ruta marítima será puesta a prueba más adelante con el paso de otros navíos aún más grandes.



El tamaño del buque “está muy cerca a las máximas dimensiones que permite el canal” ampliado, dijo a The Associated Press la gerente de Investigación de Mercado de la Autoridad del Canal, Silvia de Marucci.



Las autoridades destacaron el paso sin incidentes del buque con más de 13.000 contenedores por la ruta ampliada la cual le costó al país centroamericano más de 5.000 millones de dólares como otro paso importante en el servicio que brinda a embarcaciones comerciales de mayor tamaño.



El tema sobre la seguridad en el tránsito por el canal ampliado ha sido objeto de debate desde poco antes de su apertura a fines de junio, pero hasta ahora no ha habido ningún percance grave.



Asistido por tres remolcadores, el portacontenedores chino COSCO Development de la categoría denominada Neopanamax para el canal ampliado, cargado con 13.092 contenedores de 6 metros (20 pies) cruzó al mediodía la esclusa de Agua Clara, en el Atlántico, con rumbo a la costa este de los Estados Unidos.



La embarcación, de 366 metros (1.200 pies) de eslora y 48,2 de manga (157 pies), partió desde Asia.



Las nuevas esclusas miden 427 metros de largo (1.400 pies) y 55 metros de ancho (180 pies), lo que permite el tránsito de barcos hasta con 14.000 contenedores.



El buque atracará en los puertos estadounidenses de Charlestone y Savannah, los cuales han hecho inversiones en sus estructuras para recibir buques Neopanamax provenientes del canal ampliado panameño.



De Marucci destacó que el paso del Cosco Development inaugura un nuevo servicio en el Atlántico Sur con frecuencia semanal.



Unos 1.200 buques Neopanamax, en su mayoría con contenedores, han cruzado la vía ampliada desde su apertura, según las autoridades canaleras.