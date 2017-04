Rescatados en Líbano 3 cachorros de tigre destinados a Siria

BEIRUT, LÍBANO.(AP)

Tres cachorros de tigre siberiano destinados a un zoológico en Siria fueron rescatados en Líbano por un grupo defensor de los animales después de estar atrapados por casi una semana en un contenedor sin marcas, infestado de larvas, en el aeropuerto de Beirut, se informó el lunes.



Los tigres, que eran transportados desde Ucrania, llegaron a Beirut el 7 de marzo dentro de un contenedor de 0,3 metros cúbicos (10,6 pues cúbicos) en el que no podían pararse ni moverse y se vieron forzados a orinar y defecar uno encima del otro, dijo Animals Lebanon.



El grupo, que fue alertado del embarque hacia el zoológico de Samer al-Husainawi en Damasco aterrizó en Beirut, le pidió a un juez libanés que dejara los tigres a su cuidado la semana siguiente, dijo el director ejecutivo Jason Mier.



El juez respondió emitiendo una orden que demandó que los tigres fueran sacados del contenedor, argumentando preocupaciones por su salud y su bienestar, dijo el grupo.



"Una vez que pudimos sacarlos, el contenedor tenía decenas y decenas de larvas. Había larvas en las patas traseras de los animales y alrededor de sus anos", dijo Mier. Los tigres además estaban deshidratados, dijo el grupo.



Los animales fueron enviados desde el zoológico en Mykolaev, Ucrania. Volodymyr Topchiy, director de ese zoológico, dijo que el acuerdo para enviarlos al extranjero fue completamente legal.



"Ellos fueron aprobados por la aduana, nosotros tenemos las declaraciones aduanales", dijo, y añadió que los cachorros fueron cambiados por otros felinos. Topchiy piensa que problemas con la documentación y burocracia frenaron la transferencia a Siria. "En las cajas de transporte no había indicaciones de 'arriba' ni 'abajo'', dijo.



Mier dijo que el contenedor arribó sin indicaciones ni documentos y no se ajustaba a las regulaciones de aviación ni a las de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies en Peligro, pese a que los tigres siberianos están en esa categoría.