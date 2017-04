Bosque de Madagascar abrumado por buscadores de zafiros

ANTANANARIVO, Madagascar.(AP)

Una fiebre del zafiro ha atraído a decenas de miles de personas a los remotos bosques tropicales del este de Madagascar, desfigurando una zona ambiental protegida y provocando llamados a la intervención militar.



En los últimos seis meses se han encontrado más zafiros de alta calidad en la zona conocida como Corredor Ankeniheny-Zahamena que en todo el país durante los últimos 20 años, según Vincent Pardieu, un gemólogo francés que ha visitado las minas de la región desde hace más de una década y quien estuvo en el área el mes pasado.



"Puedo decir que esto es grande", dijo Pardieu. Las ferias comerciales de gemas en todo el mundo cuentan ahora con "zafiros buenos, grandes y súper limpios" procedentes de la región. "Es el descubrimiento más importante en Madagascar durante los últimos 20 o 30 años", aseguró.



Decenas de miles de mineros y comerciantes de piedras preciosas han acudido a las selvas que rodean la aldea de Bemainty, dijeron funcionarios locales. Los mineros han cortado miles de hectáreas de bosque de la zona protegida, que el grupo ambiental Conservation International ayuda a administrar, dijeron los funcionarios.



Esta nación insular es conocida por su biodiversidad y los bosques protegidos en el corredor oriental son "uno de los recursos más preciados de Madagascar", según el Banco Mundial.



El corredor es hogar de más de 2.000 especies de plantas que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta y de 14 especies de lémures en peligro de extinción, de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, Ecología y Bosques.



En vista de que los funcionarios locales son incapaces de controlar la situación, Conservation International ha pedido una intervención militar.



"Hemos hecho muchas peticiones al gobierno para que llame al ejército", dijo Bruno Rajaspera, director de proyectos del grupo. "Pero hay demasiadas personas influyentes que están involucradas en el comercio de las piedras.



El gobierno no se atreve a tomar medidas concretas".



La oficina del primer ministro no respondió a las solicitudes de comentarios.

Madagascar produce cerca de la mitad de los zafiros de gama alta del mundo, según Michael Arnstein, presidente de The Natural Sapphire Company, un negocio de piedras preciosas con sede en Estados Unidos.



Arnstein, que ha estado visitando el país desde hace dos décadas, dijo que cerca del 70% del mercado nacional de zafiros está controlado por ciudadanos de Sri Lanka, quienes contrabandean las gemas a su país donde son cortadas y exportadas para su venta.



Dijo que cada año podrían estar saliendo zafiros de Madagascar por un valor de unos 150 millones de dólares, aunque la cifra exacta es imposible de saber porque esta rama no está bien regulada.