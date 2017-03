¿Qué dicen tus ojos de tu salud?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Aunque no lo creas, tus ojos podrían ser la ventana de tu alma, pero tal parece que también lo son de tu salud.



Si bien es cierto que deberías prestarles atención para cualquier enfermedad ocular, como cataratas o glaucoma, tus ojos también podrían revelar una que otra cosilla sobre tu salud.



Colesterol alto



Alguien con colesterol alto puede sufrir la pérdida transitoria de la visión; algo así como una cortina o sombra que va y viene sobre el ojo. Ésta es una señal de que la arteria carótida está tapada con placa y lucha para tener sangre en el ojo.



Puede haber dolor y podrías notar un anillo gris alrededor de la cornea. O problemas para ajustar la luz. En algunos casos, los depósitos de colesterol amarillo pueden aparecerse en los párpados o en las orillas de los ojos.



Problema de tiroides



La tiroides está en el cuello y controla ciertas hormonas que ayudan a regular el crecimiento y el metabolismo. Si tu tiroides no está funcionando bien, podrías tener varios problemas, incluyendo inflamación de los músculos de los ojos, párpados congestionados que los hace ver más grandes de lo normal y visión doble.



Diabetes



Los exámenes oculares regulares son indispensables para todos, pero son obligatorios para aquellos que tienen diabetes o el riesgo de tener diabetes. Lo que pasa es que la diabetes puede hacer que la mácula, (la parte de la retina que controla la visión central), se inflame o retenga fluido.



Aunque no perderás la visión completamente, definitivamente notarás un cambio para mal. La gente con diabetes también tienen un 40% de mayor riesgo de sufrir glaucoma y un 60% de cataratas.



Infarto



La pérdida repentina de la visión es impactante… y con justa razón. Puede ser señal de que estás a punto de sufrir un infarto ¡o que ya tuviste uno! Normalmente la pérdida de la vista sucede en un sólo ojo, pero puede ocurrir en ambos, causando ceguera. A veces el ataque daña los nervios que mueven los ojos, lo cual puede provocar visión doble.



Por más raro que parezca, también es posible que tengas un infarto de ojo solamente. A esto se le llama infarto retiniano y sucede cuando los vasos de sangre en la retina se saturan de placa. Esto también sucede debido a una presión arterial alta.



Migraña retiniana



Puntos negros en la visión podría significar que estás teniendo una migraña. No me refiero a una migraña en la cabeza, sino a una retiniana que causa manchas en la visión. Estos puntos o manchas sólo duran por unos minutos o segundos, y en la mayoría de los casos no provocan dolor.



También podrías ver rayos de luz o tener una visión borrosa



A veces es normal, pero si te sucede MUY seguido, especialmente si impacta un OJO en específico, chécate de inmediato.