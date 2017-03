Errores que matan la atracción

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si frecuentemente te encuentras con el corazón roto o en relaciones tóxicas, sigue leyendo.



Últimamente son muchas las chicas a mi alrededor que de plano no pueden atraer a un chico que valga la pena y mantener una buena relación.



Es posible que sea error de ellos, pero la verdad es que nosotras no somos perfectas y cometemos muchos errores.



-Odias estar soltera:



Hay una gran diferencia entre genuinamente querer y disfrutar una relación y el miedo a estar sola. El problema con esto último es que desprendes una vibra que cualquiera podrá identificar.



Y si él lo nota, créeme, no se va a sentir halagado porque, no importa si es él, a ti te interesa estar con alguien, ¡quién sea!



- Crees que un hombre te hará feliz:



Las relaciones no son la cura de todo. Aunque el amor es una experiencia hermosa y cambiante, por sí misma no te hará feliz completamente.



Ser feliz con tu vida es el secreto para atraer a un hombre que vale la pena.



- Te mueres por tener hijos y empezar una familia:



Buscar a un hombre con quien formar una familia es maravilloso. Y no está mal querer tener hijos, pero no debería ser la única razón para buscar pareja.



El problema es que tu galán no podrá identificar si lo que quieres es enamorarte y tener amor, o simplemente tener hijos.



- Eres muy independiente:



Seguro creciste para ser una mujer capaz. Pero ser capaz no quiere decir que no debes aceptar las ideas de los demás, o que siempre tienes la razón.



La independencia es buena, pero no debes ser mandona.



- Haces a tu pareja el centro del universo:



Si renuncias a tus sueños, hobbies y pasiones para pasar más tiempo con tu pareja, eventualmente sentirás el dolor de perderte a ti misma. Con el tiempo ambos lo notarán y se guardarán resentimiento.



- Lo persigues:



Sé lo difícil que es sentarte y esperar porque algo suceda… pero la paciencia es esencial para mantener y tener un amor sin igual.