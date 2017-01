¿Pies cansados? ¡Refréscalos de nuevo!

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Todas hemos estado allí, seguro lo has vivido, nadie se escapa: El recuento de los daños tras caminar o estar parada por horas con tacones hacen que sufras un gran dolor de pies, por lo que para comenzar el año con el pie derecho, regálate un descanso absoluto para tus pies; con estos tips que nosotras y Stanhome te damos a continuación.



1.- Si casi no utilizas los tacones, y cuanto más altos son, más dolorosa es la resaca



El músculo de la pantorrilla se contrae al levantar la pierna para caminar, pero, en tacones altos, el tobillo está a unos cuantos centímetros del suelo antes de dar un paso, por lo que la pantorrilla tiene que trabajar mucho más, la contracción es aún más estricta. Si el músculo no está acostumbrado a ello, se endurecerá como cuando haces muchos desplantes en el gimnasio y al día siguiente te dolerá.



Es mejor utilizar los tacones con frecuencia y acostumbrar a los músculos a trabajar en ese rango, que de pronto utilizar los monumentales tacones. El uso esporádico de tacones altos crea un desgaste compulsivo y es perjudicial para tus pantorrillas.



Idealmente, debes utilizar un tacón de medio-a-bajo la mayoría de los días, y utilizar uno alto ocasionalmente. De esta manera, tu cuerpo se acostumbrará a él y lo aceptará.



2.- Estiramiento



Estirar las piernas y los pies la mañana siguiente alarga los músculos y hace que la sangre vuelva a fluir. El Yoga es ideal para esto. La posición del Perro mirando hacia abajo, es una posición particularmente eficaz.



O, descalza, inclínate hacia abajo y trata de tocar los dedos de los pies. Tus piernas deben estar rectas y utilizando tu peso corporal como apalancamiento. Otro truco es sentarse, levantando un pie del piso y estirando la pierna hacia arriba del piso con los dedos de los pies mirando hacia arriba.



3.- Baño de pies



Un baño caliente siempre ayuda a aliviar los músculos cansados. Agregar Feet Oil en una tina con agua caliente y consiente tus pies con un rico spa de 20 minutos.



Realizarte una pedicura, puede ser un gran alivio si tienes el tiempo.



Te ayudará a calmar los pies cansados, adoloridos y podrás tener unas uñas correctamente cortadas y desencarnadas. Corta las uñas de los pies con cuidado e hidrata.



Si dejas demasiado secos los pies, pueden desarrollar áreas ásperas en puntos de presión, que pueden agrietarse y llegar a ser dolorosos.



Las áreas más comunes para la resequedad son el metatarso del pie, ya que toma el mayor impacto en los tacones altos, el arco y la parte posterior del talón.



Exfólialos con Deep Exfoliation y al terminar utiliza una crema hidratante especializada en pies como Nutrition, pero si tienes tus talones muy ásperos y resecos puedes colocarte Reparation, y elimina las grietas en tus talones, recuerda aplicar cuando los poros están abiertos, para una penetración máxima.



4.- Dale vacaciones a los tacones



Después de un día rudo, es una buena idea relajarse y descansar, de igual manera, hay que hacer con los pies. Lo ideal es caminar en casa descalzo, pero también poco práctico, por lo que andar con zapatos suaves y tacón bajo es la mejor opción.