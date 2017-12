Esta es la parodia que Plaza Sésamo hizo de Stranger Things

(Tomada de la Red)

El proyecto es apropiado para niños y adultos, pues en su descripción habla de la moraleja que pretende transmitir:El video comienza con Oscar como el narrador de la historia y una pequeña aparición de Barb. Después podemos ver al Monstruo Comegalletas en el papel del Demogorgon, pero con un nombre más apropiado:Como lo dice en la descripción, tiene mucha hambre y ya arrasó con todas las galletas de la ciudad.Por supuesto no pueden faltar los héroes de la serie: Mike, Dustin, Lucas y Will, con sus célebres disfraces de Cazafantasmas, pero en su versión muppet. Sólo que hay un pequeño detalle: ¡Archivaldo es Lucas y Enrique representa el papel de Dustin!La mejor parte es cuando aparece nuestras queridas Eleven y Eight (en una forma muy literal) y la primera utiliza sus poderes para hacer que el Cookiegorgon comprenda que debe compartir las galletas con los demás niños.Con información de VIX.COM