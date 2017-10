Controla tus celos en las redes sociales

(Tomada de la Red)

Desde hace un par de años, las redes sociales han ocupado los primeros lugares si hablamos de las razones que llevan a terminar una relación de pareja.La desconfianza se ha hecho presente hasta en WhatsApp con las famosas palomitas azules, pero más allá de eso, hay que tener en cuenta que las relaciones están expuestas y abiertas a que todos opinen.Si has tenido más de un pleito con tu pareja ocasionado por Facebook o Instagram, te damos algunos consejos para controlar tus celos y ganar más confianza en tu relación, indica Informe 21 1. No actúes dando por hecho que pasó algoSi viste algo que no te gustó (así sea un like o un comentario) y que te parece "sospechoso", antes de indignarte y comportarte como si el otro hubiera hecho algo malo, analiza la situación, respira y coméntalo con alguien de confianza. El 95% de los casos, este tipo de acciones no significan absolutamente nada.2. Confía en el otroSi todo marcha bien entre ustedes, él/ella nunca te ha dado motivos para que desconfíes y te ha repetido en más de una ocasión que no ha hecho nada malo en redes ¿por qué te preocupa tanto lo que pueda hacer? Al final no puedes tomarte tan en serio la “vida virtual”.3. No sean amigosAlgunas de las relaciones más exitosas aseguran que no se tienen como amigos en Facebook, no se siguen en Twitter ni en Instagram. ¿La razón? No dan pie a malos entendidos y cada uno conserva su espacio confiando en el otro.4. HablenPoner límites en redes sociales es un tanto exagerado, pero si ustedes creen que conviene para su relación, háganlo. Recuerden que lo más importante es mantener una buena conversación sobre lo que les gusta y lo que no.