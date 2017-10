El método infalible para hablar en público

(Tomada de la Red)

Es un miedo que ha acompañado al ser humano desde siempre, y quien ha tenido la suerte de carecer de ese temor, ha destacado sobre la multitud.Y aun así, muchos de los grandes oradores de la historia han necesitado sus propios trucos para enfrentarse a las masas antes de articular palabra."El primer síntoma de miedo a hablar en público es evitar este tipo de situaciones a cualquier precio, pese a que ello implique la pérdida de oportunidades", dice el formador en oratoria, debate y comunicación Carles Lombarte, autor del método que lleva su apellido.En El método Lombarte, el experto explica que la única forma de superar este temor es encontrando el origen, que en la mayoría de los casos siempre es el mismo: el miedo al ridículo.Y como dijo en su día el político, escritor y dramaturgo checo Václav Havel, "cualquiera que se tome a sí mismo demasiado en serio siempre corre el riesgo de hacer el ridículo", indica Informe 21 No te aprendas la teoría y ve directamente a la práctica. Como dice Lombarte, la clave de su método es que recoge lo que ha funcionado desde Aristóteles hasta Obama, pasando por Demóstenes de Peania o el rey Jorge VI, que, a pesar de ser tartamudos, consiguieron dominar el arte del discurso. Como Susan B. Anthony, cuyo hándicap era simplemente ser mujer y, aún así, pronunció uno de los mejores discursos de la historia para luchar por el derecho a votar.1. Conviértete en experto de tu tema. Cuanto mejor domines el tema, más difícil será equivocarte o quedarte en blanco durante la exposición.2. Relativiza las consecuencias. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Como dice el experto, "piensa si en el pasado has tenido situaciones similares y que ha pasado, es decir, piensa si realmente han ocurrido tragedias al hablar en público".3. Entrénate. Como cuando repetías la lección a tu madre en el sofá. Practicar da seguridad y ayuda mucho a corregir posibles fallos."Una gran idea es grabar tu exposición y verla después. Así, podrás anotar todos tus errores y tenerlos en cuenta a la hora de la verdad", dice Lombarte.4. Visualiza tu éxito. No es la primera vez que un método se basa, entre otras cosas, en la idealización de una situación. De hecho, como dice el experto, los pensamientos positivos pueden ayudar a disminuir parte de la presión, mejorando el resultado.5. Respira. No te olvides de lo más básico. Una respiración correcta te ayudará a relajarte y a bajar el ritmo cardiaco.6. Pierde el miedo al silencio. Cuando estamos nerviosos tendemos a llenar todos los silencios de palabras. Sin embargo, a veces cuando nos quedamos en blanco, el tiempo callados nos parece eterno cuando, en realidad, solo han sido unos segundos.7. Poco a poco. "En vez de enfrentarte de golpe a hablar en público con muchas personas, empieza poco a poco, primero con alguna persona de confianza, después empieza con dos o más y así hasta que poco a poco vayas descubriendo que no pasará nada catastrófico y vayas perdiendo el miedo", dice el creador del método Lombarte.8. Aprende de los mejores. Siempre puedes solucionar tus dudas observando a quienes han conseguido hacer de la oratoria su punto fuerte. ¡Seguro que le aportarán calidad a tu discurso! Como dice Lombarte, presta atención a los hábitos y comportamientos de los presentadores y trata de incorporarlos.9. Las apariencias sí importan. Incluso para ti misma. "Cuanto más profesional sea tu aspecto, más confianza sentirás frente a la audiencia. Asegúrate de lucir lo mejor que puedas", aconseja el experto.10. Confía plenamente en ti. Si no lo haces tú, ellos tampoco lo harán.